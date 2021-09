Die Metal-Alben der Woche vom 03.09. mit Iron Maiden, Auri, Carnifex u.a.

Mit der Ankündigung ihres neuen Albums SENJUTSU stellten Iron Maiden auch ihren neuen Samurai-Eddie vor. Zu diesem Anlass geben wir einen Überblick über die zahllosen Gestalten des Band-Maskottchens.

Erst vor wenigen Tagen datierten Iron Maiden die Veröffentlichung ihres 17. Studioalbums SENJUTSU auf den 3. September. Im Rahmen der Ankündigung enthüllte die Band auch das zugehörige Cover. Auf ihm präsentiert sich das wohl bekannteste Band-Maskottchen des Heavy Metal-Universums als blutdürstiger Samurai. In detailverliebten Bildern illustriert das Musikvideo zur ersten Single ‘The Writing On The Wall’ seine eindrückliche Metamorphose. Es verdeutlicht: Eddie ist ein Verwandlungskünstler. Im Folgenden deshalb ein Versuch, seine umfassende, mittlerweile 41-jährige Geschichte in wenige Worte zu fassen. https://www.youtube.com/watch?v=FhBnW7bZHEE&ab_channel=IronMaiden Schattige Gasse Erstmalig trat Eddie am 8. Februar 1980 in Erscheinung. Vom Rande einer düsteren Gasse blickte er hinterhältig…