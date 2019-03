Die Metal-Alben der Woche vom 08.03. mit Children Of Bodom, Subway To Sally, Týr u.a.

Die Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 22.02.2019 in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Rhapsody Of Fire, Wheel und King Apathy.

The Moth Gatherer Die Schweden The Moth Gatherer veröffentlichen mit ihrem dritten Album ein weiteres Stück Seelenarbeit. Das komplette Review findet ihr hier. https://www.youtube.com/watch?v=dpbLwjs37Jc Dream Theater Auf ihrem 14. Album wirken Dream Theater wie eine von jeglichem externen Ballast befreite, unbekümmerte Mucker-Jam-Band. Alles zu DISTANCE OVER TIME lest ihr hier. https://www.youtube.com/watch?v=C7m7l8iqGAk Overkill Neongrüne Power versprühen Overkill. Ob THE WINGS OF WAR die Thrash-Maschine zum Laufen bringt, lest ihr hier. https://www.youtube.com/watch?v=zniDdYOLYt0 Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier sowie in der aktuellen METAL HAMMER-Märzausgabe.