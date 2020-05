Die Metal-Alben der Woche vom 08.05. mit In Extremo, Winterfylleth, Naglfar u.a.

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 17.04. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Enter Shikari, Oranssi Pazuzu und Abysmal Dawn.

The Black Dahlia Murder Technischer, fieser und brutaler als der Großteil der Genre-Kollegen nahmen die Amerikaner schon immer eine Sonderstellung ein – von der sie mit VERMINOUS auch keinen Zentimeter abrücken, obgleich sie... (hier weiterlesen) https://www.youtube.com/watch?v=71a-AG3zX78 Hexvessel ALL TREE erschien letztes Jahr, nun wird KINDRED nachgeschoben, und grundsätzlich verfolgen beide Platten einen ähnlichen Sound. Das komplette Review findet ihr hier. https://www.youtube.com/watch?v=6l-C8-w35dE&list=PLP9IWPdMRDgOUJw9WRa7kh2FAdO3PD2ST Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Maiausgabe. *** Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper *** Bestell dir jetzt und nur für kurze Zeit 3 Hefte…