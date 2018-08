Die Metal-Alben der Woche vom 10.8. mit Primal Fear, Sinsaenum, Van Canto u.a.

Die Metal-Alben der Woche vom 10.8. mit Primal Fear, Sinsaenum, Van Canto u.a. 1 von 7 Dropout Kings AUDIODOPE

2 von 7 Mad Max 35

3 von 7 Massive Wagons FULL NELSON

4 von 7 Primal Fear APOCALYPSE

5 von 7 Sinsaenum REPULSION FOR HUMANITY

6 von 7 The Spirit SOUNDS FROM THE VORTEX

7 von 7 Van Canto TRUST IN RUST Previous Image Next Image

Dropout Kings

Eigener Aussage zufolge wollen Dropout Kings den New Metal zurückbringen. Ob sie das hinbekommen haben, könnt ihr hier nachlesen.

https://www.youtube.com/watch?v=56tQOGEj_Ng Video can’t be loaded: DROPOUT KINGS – Scratch & Claw (Official Video) | Napalm Records (https://www.youtube.com/watch?v=56tQOGEj_Ng)

jetzt bei Amazon.de kaufen

Mad Max

Eine Gruppe, die mit diesem Album nun (in Originalbesetzung minus Bassist Roland Bergmann) über dreieinhalb Dekaden Band-Karriere feiert. Wie konkurrenzfähig der hochmelodische Hard Rock ist, lest ihr hier.

https://www.youtube.com/watch?v=7mP7LIFhBKs Video can’t be loaded: MAD MAX „Beat Of The Heart“ (Official Video) (https://www.youtube.com/watch?v=7mP7LIFhBKs)

jetzt bei Amazon.de kaufen

Massive Wagons

Schon der Vorgänger WELCOME TO THE WORLD ließ mehr als aufhorchen, und das vierte Album der Band aus dem englischen Kaff Carnforth könnte sie – in einer gerechten Rock-Welt – an die Speerspitze einer neuen Inselbewegung katapultieren. Warum das so ist, könnt ihr hier nachlesen.

https://www.youtube.com/watch?v=7o7J3qmy1Uw Video can’t be loaded: Massive Wagons – Under No Illusion (https://www.youtube.com/watch?v=7o7J3qmy1Uw)

jetzt bei Amazon.de kaufen

Primal Fear

Das Riffing ist der Hammer, bedient sich des Öfteren bei der härteren Thrash-Gangart und treibt einem die Schweißperlen auf die Nackenmuskulatur: imperativer Headbang-Zwang! Warum Matthias Weckmann für APOCALYPSE die Höchstnote zückte, lest ihr hier. Dieses Review sowie das Interview mit Primal Fear findet ihr in der METAL HAMMER Septemberausgabe. (Ab 22.8.2018 am Kiosk und günstiger im Abo)

https://www.youtube.com/watch?v=Hdnffd6nyls Video can’t be loaded: Primal Fear – „The Ritual“ (Official Music Video) (https://www.youtube.com/watch?v=Hdnffd6nyls)

jetzt bei Amazon.de kaufen

Sinsaenum

Spätestens mit der letztjährigen ASHES-EP zeichnete sich ab, dass Sinsaenum kein Gag sind, sondern ein durchaus ernst gemeintes Ausleben extremmetallischer Vorlieben von Musikern, die mit Ausnahme von Loudblast und Mayhem zuvor durch eher Genre-fremde Combos bekannt geworden sind. Welche Fortschritte zum Debüt hörbar sind, könnt ihr hier nachlesen.

https://www.youtube.com/watch?v=zHPhUULtM4A Video can’t be loaded: Sinsaenum „Nuit Noire“ Official Music Video – New album „Repulsion For Humanity“ out August 10th (https://www.youtube.com/watch?v=zHPhUULtM4A)

jetzt bei Amazon.de kaufen

The Spirit

Das im Oktober letzten Jahres veröffentlichte Debüt SOUNDS FROM THE VORTEX, damals auf schmale 500 Stück limitiert, findet nun durch die Branchengröße Nuclear Blast eine Neuveröffentlichung. Warum das gerechtfertigt ist, lest ihr hier.

https://www.youtube.com/watch?v=MdUmvRUmAX4 Video can’t be loaded: THE SPIRIT – Cross the Bridge to Eternity (OFFICIAL LYRIC VIDEO) (https://www.youtube.com/watch?v=MdUmvRUmAX4)

jetzt bei Amazon.de kaufen

Van Canto

Was live noch immer für Unterhaltung sorgt, kann sich auf Albumlänge schon mal ziehen. Doch auf TRUST IN RUST gelingt ihnen das besser als zuletzt. Warum, könnt ihr hier nachlesen.

https://www.youtube.com/watch?v=M2TTKwnsZFE Video can’t be loaded: VAN CANTO – Neverland (Official Video) | Napalm Records (https://www.youtube.com/watch?v=M2TTKwnsZFE)

jetzt bei Amazon.de kaufen

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier sowie in der aktuellen METAL HAMMER-Augustausgabe.