Die Metal-Alben der Woche vom 11.01. mit Soilwork u.a.

Das Album des Monats aus METAL HAMMER 02/19: Auf VERKLIGHETEN von Soilwork finden einnehmende Melodien und finsteren Schwedentod perfekt zusammen.

In der am 16.01.2019 erscheinenden METAL HAMMER-Februarausgabe findet ihr ein ausführliches Interview mit Sänger Björn „Speed“ Strid über VERKLIGHETEN sowie die Rolle von The Night Flight Orchestra, Fluchtversuche, Heimatverbundenheit und Rückbesinnung!



Ferndal

Zeitloser Black Metal, der nicht durch Originalität sticht, sondern mit seiner Andersartigkeit überzeugt. Wie Ferndal das anstellen, könnt ihr hier nachlesen.

Lost In Grey

Lost In Grey aus Finnland intonieren ihren epischen Symphonic Metal auch auf dem zweiten Album THE WASTE LAND mit gleich zwei Sängerinnen (eine davon als Sopranistin), laufen dabei jedoch Gefahr, zu zuckersüß zu agieren. Wie sich die Platte anhört, lest ihr hier.

Nailed To Obscurity ernten jetzt die Früchte, die sie seit 2005 säen. Und diese sind ziemlich prall und reif geworden – was das bedeutet, könnt ihr hier nachlesen.

Hört in unserer Spotify-Playlist die Top Ten des METAL HAMMER-Soundchecks der Februarausgabe 2019: