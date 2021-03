Die Metal-Alben der Woche vom 12.03. mit Orden Ogan, Ronnie Atkins, Eisbrecher u.a.

auch interessant

Die Metal-Alben der Woche vom 12.03. mit Orden Ogan, Ronnie Atkins, Eisbrecher u.a.

1 von 14 Ronnie Atkins ONE SHOT

2 von 14 Autarkh FORM IN MOTION

3 von 14 Blackmore's Night NATURE'S LIGHT

4 von 14 The Crown ROYAL DESTROYER

5 von 14 Dead Poet Society -!-

6 von 14 Eisbrecher LIEBE MACHT MONSTER

7 von 14 Enforced KILL GRID

8 von 14 Eyehategod A HISTORY OF NOMADIC BEHAVIOR

9 von 14 Marianas Rest FATA MORGANA

10 von 14 Orden Ogan FINAL DAYS

11 von 14 Pupil Slicer MIRRORS

12 von 14 Saga SYMMETRY

13 von 14 Thunder ALL THE RIGHT NOISES

14 von 14 White Void ANTI Previous Image Next Image

Vom Wilden Westen (GUNMEN, 2017) geht es nun in Richtung Sci-Fi und KI. Dazu passend mischen Orden Ogan ihrem hymnischen Power/Heavy Metal eine Prise Synthie- und Electro-Klänge unter, die sich harmonisch und unaufdringlich ins Gesamtwerk einfügen. (hier weiterlesen)

FINAL DAYS bei Amazon

Ronnie Atkins

Die tickende Uhr sowie die pandemiebedingte Tourneepause vor Augen, beschloss Atkins, nun also doch ein Soloalbum zu veröffentlichen. Und dieses ist ihm – von etwaigen Mitleidsboni gänzlich befreit – gut gelungen. (hier weiterlesen)

ONE SHOT bei Amazon

Eisbrecher antworten 2021: Man fährt weiterhin volle Kraft voraus und veröffentlicht das nächste hochklassige Album. Dabei wird die Formel nicht verändert, aber in manchen Teilen modifiziert. (hier weiterlesen)

LIEBE MACHT MONSTER bei Amazon

The Crown ROYAL DESTROYER: Kommentare der METAL HAMMER-Redaktion

Nach dem überraschenden Soundcheck-Sieg von COBRA SPEED VENOM gelingt es The Crown erneut, die komplette Runde von sich zu überzeugen? Hervorragend, dass sich Qualität durchsetzt! Und wer das anfangs so gnadenlos ballernde und danach abwechslungsreiche Album hört, wird schnell mitnicken, -wippen, -ausrasten – und sich daran erfreuen, dass doch noch etwas in einem lebt. Fürwahr königlich! Katrin Riedl (5,5 Punkte)

Nach den einleitenden 82 Sekunden von ‘Baptized In Violence’ war klar: Das hier wird ein feiner Spaß. The Crown sind die Unterhaltungskoryphäen, was das große Varieté der Extrem Metal-Clownereien angeht: Melo-Death, Thrash, Punk/Grind, mit manischer Geschwindigkeit zelebriert und mit mehr Riffs garniert, als für meine geriatrisch verspannten Nackenmuskeln gut ist. ‘Let The Hammering Begin!’, fürwahr… Robert Müller (5 Punkte)

Schwedens Melodic Death-Helden The Crown um Frontmann Johan Lindstrand haben sich den Schwung des grandiosen Vorgängers COBRA SPEED VENOM (2018) erhalten und legen mit ROYAL DESTROYER eine weitere Lehrstunde in Sachen skandinavischer Klöppelei vor. Song-Titel wie ‘Let The Hammering Begin!’, ‘Ultra Faust’, ‘Full Metal Justice’ oder ‘Scandinavian Satan’ sagen alles. Einzig das Coverartwork wirkt ein wenig verunglückt. Marc Halupczok (5,5 Punkte)

ROYAL DESTROYER bei Amazon

Was für ein Ritt! The Crown ballern mit so viel Selbstverständlichkeit, Bock und Verve los, dass das Album an keinem Headbanger spurlos vorübergehen kann. Die Songs klingen wie ihre Titel: ‘Let The Hammering Begin!’, ‘Motordeath’, ‘Ultra Faust’, ‘Scandinavian Satan’… Alter! Der Krieg um das stärkste Death Metal-Album des Jahres wird (mit Kontestanten wie Asphyx, Cannibal Corpse und Memorian) ein brutaler – ROYAL DESTROYER hat mindestens das Zeug zum schwermetallischsten. Lass hämmern! Sebastian Kessler (6 Punkte)

>>Lest hier die komplette Review zu ROYAL DESTROYER<<

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Märzausgabe.

***

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Bestell dir jetzt und nur für kurze Zeit 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 € direkt nach Hause: www.metal-hammer.de/spezialabo

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***