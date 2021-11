Die Metal-Alben der Woche vom 12.11. mit Bonded, Unleashed, Emigrate u.a.

auch interessant

Die Metal-Alben der Woche vom 12.11. mit Bonded, Unleashed, Emigrate u.a.

1 von 8 Bonded INTO BLACKNESS

2 von 8 Darkwoods My Betrothed ANGEL OF CARNAGE UNLEASHED

3 von 8 Dawn Of Solace FLAMES OF PERDITION

4 von 8 Emigrate THE PERSISTENCE OF MEMORY

5 von 8 Northtale ETERNAL FLAME

6 von 8 Show-Ya SHOWDOWN

7 von 8 Tower SHOCK TO THE SYSTEM

8 von 8 Unleashed NO SIGN OF LIFE Previous Image Next Image

Bonded

Das Debüt REST IN VIOLENCE ist gerade mal anderthalb Jahre alt, aber den Herren hat es anscheinend in den Fingern gejuckt. Gut so, denn INTO BLACKNESS erreicht mindestens die Qualität seines Vorgängers, und in Sachen Hit-Dichte ist es sogar besser bestückt. (Hier weiterlesen)

INTO BLACKNESS bei Amazon

Nach dem bärenstarken THE HUNT FOR WHITE CHRIST (2018) fällt das neue Werk NO SIGN OF LIFE nach den ersten Durchläufen dann auch nur minimal ab. Mit Songs wie ‘The King Lost His Crown’, ‘Where Can You Flee?, ‘Midgard Warriors For Life’ oder dem Titelstück beweist die Stockholmer Truppe, dass sie… (Hier weiterlesen)

NO SIGN OF LIFE bei Amazon

Emigrate

Nicht alle Songs sind neu, sondern basieren teils auf länger liegengebliebenen Ideen – ‘Hypothetical’ wurde gar schon (damals mit Marilyn Manson als Gastsänger) auf SILENT SO LONG (2014) veröffentlicht. Doch Resteverwertung liegt Kruspe fern, stattdessen trägt er seine Erkenntnisse und Einflüsse der vergangenen Jahre zusammen und interpretiert sie vielschichtiger, schlüssiger und leichtfüßiger denn je. (Hier weiterlesen)

THE PERSISTENCE OF MEMORY bei Amazon

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Dezemberausgabe.



***

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Bestell dir jetzt und nur für kurze Zeit 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 € direkt nach Hause: www.metal-hammer.de/spezialabo

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***