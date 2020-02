Die Metal-Alben der Woche vom 14.02. mit Kvelertak, Anvil, Psychotic Waltz u.a.

1 von 13 Anvil LEGAL AT LAST

2 von 13 Archon Angel FALLEN

3 von 13 Blaze Of Perdition THE HARROWING OF HEARTS

4 von 13 Brkn Love BRKN LOVE

5 von 13 Diabulus In Musica EUPHONIC ENTROPY

6 von 13 Godthrymm REFLECTIONS

7 von 13 Great American Ghost POWER THROUGH TERROR

8 von 13 Hollywood Undead NEW EMPIRE, VOL. 1

9 von 13 Kvelertak SPLID

10 von 13 Necrowretch THE ONES FROM HELL

11 von 13 Psychotic Waltz THE GOD-SHAPED VOID

12 von 13 Seven Spires EMERALD SEAS

13 von 13 Shark Island BLOODLINE Previous Image Next Image

Kvelertak

War bislang das landessprachliche Idiom vorherrschendes kommunikatives Ausdrucksmittel, bedienen sich die Metal-Punks mittlerweile (partiell) auch des Englischen und laden zusätzlich noch Mastodons Troy Sanders als Gastsänger für ‘Crack Of Doom’ ein. Dabei sind sie auf jegliche Form von Fremdhilfe gar nicht angewiesen. Mehr zu SPLID findet ihr hier.

Anvil

Neben dampfigen Kiffergeschichten will das Trio den Hörern auch zeitgenössische Themen (gläserner Mensch, Plastikmüll) näherbringen und wuchtet diese mit dem Holzhammer auf die Platte. Wie sich das anhört, könnt ihr hier nachlesen.

Psychotic Waltz

Auf Albumlänge tauen Psychotic Waltz deutlich auf: Schon der zweite Song ‘Stranded’ weckt Erinnerungen an ‘Into The Everflow’ und lässt die ersten Glückstränchen kullern. Inbrunst pur. Ebenso herrlich: ‘While The Spider Spins’, in dem sich Gesang und Gitarre mal duellieren, mal miteinander harmonieren. Das komplette Review zu THE GOD-SHAPED VOID findet ihr hier.

Streitfall: Suicide Silence

METAL HAMMER-Redakteur Sebastian Kessler sieht BECOME THE HUNTER als eine Art Wiedergutmachung der Band und schreibt in seiner Rezension: „Die Kalifornier gehen gnadenlos brutal vor und zwingen mit massiven Grooves, Breakdowns sowie Bassdrops in den Pit – und manch einen Lautsprecher in die Knie.“

Marc Halupczok hingegen ist weniger angetan und schreibt in seiner Review: „Statt Deathcore-Geballer servierten die Herren aus Kalifornien schräge Sound-Experimente und seltsame Gesangseinlagen. Jetzt rudert die Band wieder ein Stück zurück und bedient die alten Fans mit gewohnt hektischen Brüll-Songs, die diese Bezeichnung häufig gar nicht verdienen. Wer’s mag.“

