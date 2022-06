Die Metal-Alben der Woche vom 17.06. mit Grey Daze, Civil War, Jorn u.a.

1 von 8 Civil War HEAVEN IS HERE

2 von 8 Dan Reed Network LET'S HEAR IT FOR THE KING

3 von 8 Grey Daze THE PHOENIX

4 von 8 Charlie Griffiths TIKTAALIKA

5 von 8 Iconic SECOND SKIN

6 von 8 Jorn OVER THE HORIZON RADAR

7 von 8 Oni LOATHING LIGHT

8 von 8 White Ward FALSE LIGHT Previous Image Next Image

Grey Daze

Songs aus den beiden Veröffentlichungen vor Benningtons Einstieg bei Linkin Park, WAKE ME (1994) sowie … NO SUN TODAY (1997), werden klanglich aufgemöbelt, teilweise umarrangiert und in einen modernen Kontext gesetzt. Das klappt auch auf THE PHOENIX wieder wunderbar. (Hier weiterlesen)

THE PHOENIX bei Amazon

Civil War gehen auf INVADERS über weite Strecken vielfältiger und dynamischer vor als ihre manchmal etwas schematisch erscheinenden großen Waffenbrüder. (Hier weiterlesen)

HEAVEN IS HERE bei Amazon

Jorn

Nun also die nächste Platte, und wieder mal zeigt sich dabei schnell: Trotz der großen Menge, die die Band in all den Jahren auf den Markt geschmissen hat, geht es ihr dennoch nicht um Quanti-, sondern Qualität. Die Songs berufen sich auf guten, alten Heavy Metal, wie er in den Achtzigern klang. (Hier weiterlesen)

OVER THE HORIZON RADAR bei Amazon

