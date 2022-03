Die Metal-Alben der Woche vom 18.03. mit Dark Funeral, Eric Wagner, Ronnie Atkins u.a.

auch interessant

Die Metal-Alben der Woche vom 18.03. mit Dark Funeral, Eric Wagner, Ronnie Atkins u.a.

1 von 18 Agathodaimon THE SEVEN

2 von 18 Ronnie Atkins MAKE IT COUNT

3 von 18 Dark Funeral WE ARE THE APOCALYPSE

4 von 18 Final Cry THE EVER-REST

5 von 18 Friends Of Hell FRIENDS OF HELL

6 von 18 Gauntlet Rule THE PLAGUE COURT

7 von 18 Grave Next Door SANCTIFIED HEATHEN

8 von 18 Hot Water Music FEEL THE VOID

9 von 18 Messa CLOSE

10 von 18 Playgrounded THE DEATH OF DEATH

11 von 18 Shining Black / Boals & Thorsen POSTCARDS FROM THE END OF THE WORLD

12 von 18 Slægt GODDESS

13 von 18 Stabbing Westward CHASING GHOSTS

14 von 18 Stray Gods STORM THE WALLS

15 von 18 Sumerian Tombs SUMERIAN TOMBS

16 von 18 Týr A NIGHT AT THE NORDIC HOUSE

17 von 18 Von Hertzen Brothers RED ALERT IN THE BLUE FOREST

18 von 18 Eric Wagner IN THE LONELY LIGHT OF MOURNING Previous Image Next Image

Was die Songs angeht, halten es Dark Funeral mit dem alten Motörhead-Motto: einer reicht, plus gelegentlich mal was fürs Herz. Letzteres geschieht bei Dark Funeral in Form von satanischen Stadion-Rockern à la ‘Nail Them To The Cross’ oder aktuell dem fast balladenhaften ‘Let The Devil In’. (Hier weiterlesen)

WE ARE THE APOCALYPSE bei Amazon

Eric Wagner

Die instrumentale Basis für die charakteristische Stimme des amerikanischen Doom Metal-Urgesteins legen stimmig wie gekonnt diverse Gastmusiker, deren Wege sich über die Jahre hinweg mit denen des Protagonisten überschnitten. (Hier weiterlesen)

IN THE LONELY LIGHT OF MOURNING bei Amazon

Ronnie Atkins

Dass der 57-Jährige nach zunächst vermuteter Heilung inzwischen wieder und weiterhin mit seiner Krebs­erkrankung im vierten Stadium ringt, ist allgemein bekannt und erklärt sicher auch die Vehemenz und Carpe Diem-Dringlichkeit, die ein Album­titel wie MAKE IT COUNT sowie Atkins’ reges Output suggerieren. (Hier weiterlesen)

MAKE IT COUNT bei Amazon

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Aprilausgabe.



***

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Bestell dir jetzt und nur für kurze Zeit 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 € direkt nach Hause: www.metal-hammer.de/spezialabo

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***