Die Metal-Alben der Woche vom 19.04. mit Grand Magus, Allegaeon, Jordan Rudess u.a.

Die Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 29.03.2019 in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Nightrage, Ellende und Suzi Quatro.

Whitechapel Ehemalige Szene-Kids rümpfen die Nase, und neutrale Beobachter mögen verwundert aufmerken, aber Whitechapel sind nicht mal mehr „richtig“ Death Metal – das liegt auch an der harschen Thematik des Albums. Mehr über THE VALLEY lest ihr hier. https://www.youtube.com/watch?v=q4yXHXJOlps Yngwie Malmsteen Das Problem ist nur, dass Yngwie Malmsteen lediglich einen Stempel hat. Böse Zungen würden zudem womöglich Onanievergleiche bemühen. Mehr gibt es hier zu lesen. https://www.youtube.com/watch?v=ZIeCpn8ZzP4 Nordjevel Es rasselt, rattert und scheppert meist bei weit durchgedrücktem Gaspedal, was mitunter auf Kosten der Dynamik geht. Dazu gurgelt und keift Band-Gründer Doedsadmiral seine wütenden Weisen aus rauer Kehle. Alles über NECROGENESIS findet…