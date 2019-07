Die Metal-Alben der Woche vom 19.07. mit Sabaton, Good Riddance u.a.

Die Metal-Alben der Woche vom 19.07. mit Sabaton, Good Riddance u.a. 1 von 8 Good Riddance THOUGHTS AND PRAYERS

2 von 8 Rogga Johansson ENTRANCE TO THE OTHERWHERE

3 von 8 LINGUA IGNOTA CALIGULA

4 von 8 Marathonmann DIE ANGST SITZT NEBEN DIR

5 von 8 Obey The Brave BALANCE

6 von 8 Sabaton THE GREAT WAR

7 von 8 Scott Stapp THE SPACE BETWEEN THE SHADOWS

8 von 8 Tomb Mold PLANETARY CLAIRVOYANCE Previous Image Next Image

Sabaton

Die Problematik, die Traumata des Kriegs zu betonen und zum Nachdenken anregen zu wollen, und dies mit locker-beschwingtem Power Metal mit Faustballcharakter zu tun, lässt sich nicht mehr umgehen. Wie Sabaton auf THE GREAT WAR damit umgehen, könnt ihr hier nachlesen.

THE GREAT WAR bei Amazon

Good Riddance

Obwohl Good Riddance mit den Jahren musikalisch ein wenig vom Hardcore abgelassen haben, zeigt sich der starke politik- und gesellschafts­kritische Kern nach wie vor in den Texten. Alles über THOUGHTS AND PRAYERS lest ihr hier.

THOUGHTS AND PRAYERS bei Amazon

Streitfall: Obey The Brave

BALANCE von Obey The Brave spaltet die Gemüter: Während Celia Woitas in dieser Scheibe „ein gutes Gleichgewicht zwischen rotzigen Hardcore Punk-Passagen und mitreißenden Refrains“ erkennt, hört Marc Halupczok „Melodien, die samt und sonders aus dem Baukasten für aufstrebende Ami-Bands stammen, die man bereits unzählige Male gehört hat und beim ersten Durchgang schon mies fand“.

BALANCE bei Amazon

In der negativen Review werden Obey The Brave als „ungefähr so rotzig wie ein frisch gebügeltes Taschentuch“ mit „Kinderkanal-Refrains“ bezeichnet. Die positive Besprechung hingegen feiert „eine Weiterentwicklung früherer Alben, die man von Obey The Brave in diesem Ausmaß zwar vielleicht nicht erwartet hätte, die es aber schafft, erstaunlich stark zu überzeugen“.

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der aktuellen METAL HAMMER-August-Ausgabe.

