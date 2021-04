Die Metal-Alben der Woche vom 23.04. mit Motörhead, Bodom After Midnight u.a.

Die Metal-Alben der Woche vom 23.04. mit Motörhead, Bodom After Midnight u.a.

1 von 15 Blackbriar THE CAUSE OF SHIPWRECK

2 von 15 Bodom After Midnight PAINT THE SKY WITH BLOOD

3 von 15 Bongzilla WEEDSCONSIN

4 von 15 Broilers PURO AMOR

5 von 15 Capra IN TRANSMISSION

6 von 15 Gilby Clarke GOSPEL TRUTH

7 von 15 The Devils BEAST MUST REGRET NOTHING

8 von 15 Feanor POWER OF THE CHOSEN ONE

9 von 15 Firewing RESURRECTION

10 von 15 The Flaming Sideburns SILVER FLAMES

11 von 15 Minas Morgul HEIMKEHR

12 von 15 Mister Misery A BRIGHTER SIDE OF DEATH

13 von 15 Motörhead LOUDER THAN NOISE... LIVE IN BERLIN

14 von 15 Paysage d'Hiver GEISTER

15 von 15 Velvet Viper COSMIC HEALER Previous Image Next Image

Nach etwas Bassgeplänkel und Lemmys zur Begrüßung sympathisch dahingeschnodderten „Gudenabend“ folgt prompt der Eröffnungsschlag mit ‘I Know How To Die’ – das erste Beweisstück von vielen für die These, dass man an diesem Abend eine verdammt gut eingespielte Band auf der Bühne erleben durfte. (Hier weiterlesen)

LOUDER THAN NOISE… LIVE IN BERLIN bei Amazon

Bodom After Midnight

PAINT THE SKY WITH BLOOD ist der postmortale Abschiedsgruß des Gitarrenhelden an seine Fans – und wie er damit noch mal durchschlägt! Children Of Bodom mögen in den letzten Jahren kreativ ins Stocken geraten sein, und auch Bodom After Midnight erfinden das Rad nicht neu. Doch sie wuchten den ollen Reifen noch mal aus und… (Hier weiterlesen)

PAINT THE SKY WITH BLOOD bei Amazon

Gilby Clarke

Fast zwei Dekaden nach seinem letzten offiziellen Albumalleingang setzt Clarke nun zum Comeback an. Dass dies keineswegs an das Momentum des Gast-Star-starken und rundum gelungenen Solodebüts PAWNSHOP GUITARS aus dem Jahr 1994 anzu­knüpfen vermag, liegt auf der Hand. Immerhin kann sich Clarke… (Hier weiterlesen)

GOSPEL TRUTH bei Amazon

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Maiausgabe.

