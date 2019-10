Die Metal-Alben der Woche vom 25.10. mit Phil Campbell, Alcest, Edenbridge u.a.

Die Metal-Alben der Woche vom 25.10. mit Phil Campbell, Alcest, Edenbridge u.a. 1 von 15 Airbourne BONESHAKER

2 von 15 Alcest SPIRITUAL INSTINCT

3 von 15 Bad Wolves N.A.T.I.O.N.

4 von 15 Phil Campbell OLD LIONS STILL ROAR

5 von 15 Cathubodua CONTINUUM

6 von 15 Double Crush Syndrome DEATH TO POP

7 von 15 Edenbridge DYNAMIND

8 von 15 Fit For An Autopsy THE SEA OF TRAGIC BEASTS

9 von 15 Goodbye June COMMUNITY INN

10 von 15 The Great Old Ones COSMICISM

11 von 15 Jinjer MACRO

12 von 15 Leprous PITFALLS

13 von 15 Metalite BIOMECHANICALS

14 von 15 Turbokill VICE WORLD

15 von 15 Vogelfrey NACHTWACHE

Phil Campbell

Ironischerweise sind es, abgesehen von Dee Sniders schnittigem ‘These Old Boots’ (mitsamt zusätzlicher Mick Mars-Veredlung), aber eben nicht die Songs mit den ganz großen Namen, die am meisten bewegen. Alles über OLD LIONS STILL ROAR könnt ihr hier nachlesen.

Beim ersten Hören wirken die aktuellen Songs erdiger und rauer – so wie vor mehr als zehn Jahren. Doch bei intensiverem Lauschen zeigt sich, dass Neige seiner Musik eher einen schwarzen Tarnanstrich verpasst hat. Wie sich das auf Albumlänge auswirkt, lest ihr hier.

Anders als beim Vorgänger THE GREAT MOMENTUM scheinen Edenbridge diesmal den Fokus von orchestralen Parts hin zu härteren Riffs verschieben zu wollen; Absicht erkennbar, Umsetzung fragwürdig. Woran es hakt, könnt ihr hier nachlesen.

Airbourne: Kommentare der METAL HAMMER-Redaktion zu BONESHAKER (Review hier):

Frank Thießies (6 Punkte)

Unter der Ägide von Klangästhet und Produktionspurist Dave Cobb gelingt Airbourne mit BONESHAKER ein nicht mehr für möglich gehaltener Coup: Sie knüpfen an Qualität, Spielwitz und Unbekümmertheit ihres Debüts an. Knochentrocken, angenehm kurz (aber dafür verdammt würzig), kann man dieses Album jedem wärmstens empfehlen, der denkt, an chronischen AC/DC-Abnutzungserscheinungen zu leiden.

Petra Schurer (5 Punkte)

Na, die Knochen brechen beim Hören zwar nicht, aber ordentlich durchgerüttelt werden sie auf jeden Fall. Airbourne zeigen sich auf BONESHAKER eine Nuance rauer, was eine gute Sache ist. Hymnisch bleibt’s natürlich trotzdem, und so gilt: Ready to rock? Sowas von…

Lothar Gerber (5 Punkte)

Wow, AC/DC-Kopisten stellen das Album des Monats. Und das bei dem an vielversprechenden Kandidaten so reichen Soundcheck. Klar, Airbourne machen das richtig gut. Die Riffs knistern, die Hooklines prangen, und der beim Einspielen geflossene Schweiß riecht quasi noch durch die Boxen beziehungsweise Kopfhörer. Daher geht der Sieg absolut in Ordnung. Das nächste Mal gewinnt aber hoffentlich wieder eine ernsthafte Band wie J.B.O. oder Feuerschwanz.

Matthias Mineur (5,5 Punkte)

Es ist sicher kein Zufall, dass mit Airbournes BONESHAKER ein klassisches (Hard) Rock-Album als Soundcheck-Sieger hervorgeht. Einerseits erlebt diese Art bodenständiger Rock-Riff-Attacken zurzeit ihren vierten Frühling, andererseits sind die Australier ein Paradebeispiel dafür, dass sich Talent und harte Arbeit irgendwann auszahlen. Also Ohren anlegen, Halsmuskulatur anspannen und dann rein ins Getümmel, dem Motto ihres Albumfinales folgend: ‘Rock’n’Roll For Life’

