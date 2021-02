Die Metal-Alben der Woche vom 26.02. mit Alice Cooper, Architects, Moonspell, Epica u.a.

Die Metal-Alben der Woche vom 26.02. mit Alice Cooper, Architects, Moonspell, Epica u.a.

1 von 19 Alice Cooper DETROIT STORIES

2 von 19 Architects FOR THOSE THAT WISH TO EXIST

3 von 19 Brunhilde TO CUT A LONG STORY SHORT

4 von 19 Culted NOUS

5 von 19 Einherjer NORTH STAR

6 von 19 Empyrium ÜBER DEN STERNEN

7 von 19 Epica OMEGA

8 von 19 Erik Cohen NORTHERN SOUL

9 von 19 Evergrey ESCAPE OF THE PHOENIX

10 von 19 The Generals TO HELL

11 von 19 Inflabitan INTRINSIC

12 von 19 Iotunn ACCESS ALL WORLDS

13 von 19 Kärbholz KONTRA

14 von 19 Melvins WORKING WITH GOD

15 von 19 Moonspell HERMITAGE

16 von 19 Summoning The Lich UNITED IN CHAOS

17 von 19 Valdaudr DRAPSDALEN

18 von 19 Anneke van Giersbergen THE DARKEST SKIES ARE THE BRIGHTEST

19 von 19 Xeper AD NUMEN SATANAE Previous Image Next Image

Nicht nur sich selbst ist der heute 73-Jährige stets treu geblieben, sondern auch seiner Mission, seinen künstlerischen Werten, seinem Image als liebenswerter Bad Boy. Wie schon zu Beginn seiner Karriere zelebriert er auch auf seinem neuesten Studioalbum… (hier weiterlesen)

Die britischen Metalcore-Helden sorgen auf FOR THOSE THAT WISH TO EXIST für Variation – mit sehr aggressiven Nummern, die an älteres Architects-Material erinnern, sehr elektronischen Klängen, die stark an aktuelle Bring Me The Horizon-Lieder heranreichen oder auch mal einer ruhigen, tragisch-pompösen Nummer. (Das komplette Review findet ihr hier)

Dennoch ist insbesondere nach dem sinfonischen und bisweilen steril-überproduzierten 1755 eine Rückkehr zu rohem, mystischem Sound zu verzeichnen. Der Rest ist der übliche Moonspell-Zauber. Und das ist ausdrücklich positiv gemeint… (hier weiterlesen)

Als wollten sie die Lücke mit OMEGA jetzt endgültig stopfen, packen sie mit ‘Abyss Of Time – Countdown To Singularity’ eine Nummer an den Albumbeginn, die sofort im Ohr bleibt, packt und bewegt, ohne dabei die progressiven und härteren Züge der Band zu verleugnen. Dieses Niveau halten sie locker… (hier weiterlesen)

Evergrey ESCAPE OF THE PHOENIX: Kommentare der METAL HAMMER-Redaktion

Harmonie und Härte zu vereinen ist etwas, das Evergrey perfekt beherrschen. Daher ist es verdient und auch nicht überraschend, dass sie den Soundcheck gewinnen. ESCAPE OF THE PHOENIX ist mitreißend, weder zu seicht noch zu brutal, und herrlich am Stück durchzuhören. Mir fehlen etwas die Ecken und Kanten, weshalb Empyrium für mich die Nase vorn haben – aber das ist Geschmackssache. Petra Schurer (5 Punkte)

Während man bei Dream Theater im Vorfeld einer Veröffentlichung nie ganz genau weiß, woran man ist (im Guten wie im Schlechten), beweisen Evergrey seit Jahrzehnten höchste Konstanz – so auch auf dieser Scheibe, die höchsten kompositorischen Ansprüchen genügt, bei aller Technik nie den Song aus dem Auge verliert und mir trotz der stürmischen Grund-Riffs manchmal fast eine Spur zu lieblich ausfällt. ESCAPE OF THE PHOENIX mag noch nicht mal das beste Evergrey-Album sein, stellt aber im Prog Metal-Bereich oberste Klasse dar. Matthias Weckmann (5,5 Punkte)

Auch wenn ESCAPE OF THE PHOENIX noch immer eine gewisse Schwere anhängt, wie man sie von der vorherigen Albumtrilogie gewohnt war, prescht die Platte insgesamt doch sehr viel kraftvoller und entschlossener voran als die letzten Alben. Evergrey gehen dabei musikalisch fast schon in Richtung Pop, dennoch verlieren die Schweden nicht an Härte. Diese wird stellenweise auch immer wieder mit kurzen Gitarrensoli gepusht. Celia Woitas (5 Punkte)

Evergrey gewinnen den Soundcheck, aber nicht, weil sie das kommerziell durchschlagskräftigste Album dieses Monats mit den meisten Über-Songs abliefern, sondern jenes mit den größten Berührungspunkten – im Sinne von Stücken, die berühren. Man muss kein ausgemachter Trauerkloß sein, um von ‘Stories’ tief bewegt zu sein, und kein ambitionierter Progger, um das brodelnde ‘The Beholder’ genießen zu können. Man kann ESCAPE OF THE PHOENIX nicht mies finden, sich aber wunderbar darin verlieren. Sebastian Kessler (5 Punkte)

Das komplette Review zum METAL HAMMER Album des Monats März findet ihr hier.

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Märzausgabe.

***