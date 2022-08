Die Metal-Alben der Woche vom 26.08. mit Machine Head, Grave Digger u.a.

1 von 16 Amken PASSIVE AGGRESSION

2 von 16 Bad Baron ACE OF HEARTS

3 von 16 Becoming The Archetype CHILDREN OF THE GREAT EXTINCTION

4 von 16 Brymir VOICES IN THE SKY

5 von 16 Consumption NECROTIC LUST

6 von 16 Dreadnought THE ENDLESS

7 von 16 Dynazty FINAL ADVENT

8 von 16 Grave Digger SYMBOL OF ETERNITY

9 von 16 Hierophant DEATH SIEGE

10 von 16 Hong Faux HONG FAUX

11 von 16 Lacrimas Profundere HOW TO SHROUD YOURSELF WITH NIGHT

12 von 16 Long Distance Calling ERASER

13 von 16 Lugnet TALES FROM THE GREAT BEYOND

14 von 16 Machine Head OF KINGDOM AND CROWN

15 von 16 Sigh SHIKI

16 von 16 Tad Morose MARCH OF THE OBSEQUIOUS Previous Image Next Image

Obwohl ihr zehntes Studiowerk wie aus einem Guss wirkt, zeigen sich Machine Head durchweg Song-orientiert. OF KING­DOM AND CROWN ist eine Rückbe­sinnung auf THE BLACKENING (2007) und UNTO THE LOCUST (2011) – auf jene Phase also, in der Robb Flynn und seine (seither einmal komplett ausge­tauschte) Mannschaft die perfekte Balance zwischen Thrash-, Nu- und Heavy Metal gefunden hatte. (Hier weiterlesen)

Für Fans der Band ist dies eine gute Nachricht, denn bekanntlich ist Boltendahl immer dann am besten, wenn er sich historischen Ereignissen widmet. 2.) SYMBOL OF ETERNITY gehört zweifelsfrei zu den bislang härtesten Scheiben der deutschen Band. (Hier weiterlesen)

Nach bald 30 Jahren am Steuer dieses Schiffes auf den Wassern des Lethe weiß Mastermind Oliver Nikolas Schmid natürlich ganz genau, wie man einen ordentlichen Song schreibt; für den auffällig variablen Sänger Julian Larre und den Rest der Band ist es nach dem Vorgänger BLEEDING THE STARS aber jetzt auch schon das zweite Kapitel. (Hier weiterlesen)

