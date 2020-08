Die Metal-Alben der Woche vom 28.08. mit Metallica, Callejon, Ulver u.a.

1 von 18 Aleynmord THE BLINDING LIGHT

2 von 18 The Allman Betts Band BLESS YOUR HEART

3 von 18 Callejon METROPOLIS

4 von 18 Cor FRIEDENSMÜDE

5 von 18 The Devil's Trade THE CALL OF THE IRON PEAK

6 von 18 Dreams Of Avalon BEYOND THE DREAM

7 von 18 From Ashes To New PANIC

8 von 18 Manticora TO LIVE TO KILL TO LIVE

9 von 18 Metallica S&M2

10 von 18 Night Laser POWER TO POWER

11 von 18 Nonexist LIKE THE FEARLESS HUNTER

12 von 18 Núll ENTITY

13 von 18 Pain Of Salvation PANTHER

14 von 18 Seether SI VIS PACEM, PARA BELLUM

15 von 18 Silentivm MOTIVA

16 von 18 Ulver FLOWERS OF EVIL

17 von 18 Vanishing Point DEAD ELYSIUM

18 von 18 Venomous Concept POLITICS VS. THE ERECTION Previous Image Next Image

Metallica

Überraschend stimmig sind die Umsetzungen der drei HARDWIRED… TO SELF-DESTRUCT-Stücke geraten – vielleicht, weil man sie nicht so haarklein im Ohr hat wie die Klassiker. Das komplette S&M2-Review findet ihr hier.

Callejon

Egal, ob der Titel-Track, das treibende ‘Gottficker’ oder die Vollgasattacke ‘Die Fabrik’ – die meisten Songs gehen ansatzlos ins Gesicht. Gepaart werden die brachialen Riffs (‘Herr der Fliegen’) meist mit herrlichen Refrains, in denen… (hier weiterlesen).

Ulver

Denn dass die Welt ein desolates Loch und die Menschheit ein hoffnungsloser Haufen ist, scheint Ulver-Mastermind Kristoffer Rygg (als junger Kerl immerhin Black Metal-Bilderstürmer!) immer mehr zu erschüttern. Mehr über FLOWERS OF EVIL lest ihr hier.

Streitfall: From Ashes To New PANIC

PANIC von From Ashes To New spaltet die Gemüter und scheidet die Geister. Matthias Weckmann ist erfreut, New Metal der oberen Kategorie zu hören. „Lieder in Serie, die sowohl bezüglich der Machart als auch der Hit-Quote zu überzeugen wissen. PANIC hat von Beginn an Hand und Fuß.“ Demgegenüber hört Sebastian Kessler lediglich eine Kopie. „From Ashes To New klingen auf PANIC fast durchgehend wie Linkin Park Anfang der 2000er. Sänger Danny Case liefert eine fast exakte Kopie von Chester Bennington, allerdings fehlt ihm die Seele, was am Ende auch für die Songs und das Album als Ganzes gilt. Seelenlos, austauschbar, langweilig.“

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Augustausgabe.

