Die Metal-Alben der Woche vom 30.10. mit Auðn, Black Stone Cherry, Puscifer u.a.

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 16.10. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Spirit Adrift und Wayfarer.

Benediction SCRIPTURES ist, kurz zusammengefasst, das erwartete Brett: nullkommanull modern und so rüpelig-charmant, wie wir es von den Briten seit 30 Jahren gewohnt sind. Das komplette Review findet ihr hier. https://www.youtube.com/watch?v=MUcd_koHUn8 Molassess Wie immer ist auch in Farida Lemouchis jüngster Reinkarnation nichts dem Zufall überlassen: Der Name ist an den letzten Song auf Selim Lemouchis finaler Solo-EP angelehnt, die Besetzung eine Mischung aus The Devil’s Blood und anderen Querdenkern der niederländischen Dissidentenszene. Und die Musik ist... (hier weiterlesen) https://www.youtube.com/watch?v=XKf-N3pYmqE Tommy Lee Mit ANDRO geht der Mötley Crüe-Drummer noch ein ganzes Stück weiter. Der Mix ist wild, leidenschaftlich – und schießt…