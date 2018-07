Die Metal-Alben der Woche vom 6.7. mit Immortal, Devin Townsend, Six Feet Under, Devildriver u.a.

Die wichtigsten Veröffentlichungen vom 29.06.2018 inklusive Gemüterspaltung und einer Megabox.

Neben den neuen Scheiben von Stormwitch (Review hier), Vanhelga (Review hier) und Bullet For My Valentine (Review hier) erscheint heute auch das vierte The Night Flight Orchestra-Album SOMETIMES THE WORLD AIN'T ENOUGH – und es spaltet die Gemüter: Eike Cramer erkennt unglaublich unterhaltsamen, glitzernden US-Rock, während Frank Thießies den Überraschungseffekt sowie durchweg zwingenden Hit-Willen des überirdischen AMBER GALACTIC vermisst. Lest unsere streitbaren Reviews hier: Positiv: https://www.metal-hammer.de/reviews/the-night-flight-orchestra-sometimes-the-world-aint-enough-2/ Negativ: https://www.metal-hammer.de/reviews/the-night-flight-orchestra-sometimes-the-world-aint-enough/ SPECIAL TIPP der Woche Guns N’ Roses APPETITE FOR DESTRUCTION (Geffen/Universal) Dass die Planung eines Jubiläumseditionspakets zum 30. Geburtstag des 1987 erschienenen Guns N’ Roses-Debüts über drei Jahre veranschlagt hat und dann…