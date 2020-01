„DOOM Eternal“: Der neue Trailer macht Lust auf mehr, aber sowas von!

Wir sind ja große Fans von „DOOM“, sowohl vom Original als auch dem Soft-Reboot aus dem Jahr 2016 (hier unser Test). Umso entzückter waren wir, als mit „DOOM Eternal“ im Jahr 2018 eine Fortsetzung angekündigt wurde. Und umso größer war dann auch unsere Enttäuschung, als der Titel kurzerhand im Oktober 2019 von November auf März 2020 verschoben wurde. Doch ein neu veröffentlichter Trailer zum Spiel zeigt eindrucksvoll, dass sich das Warten definitiv lohnen wird und auch, dass Entwickler id Software die zusätzliche Zeit sinnvoll genutzt hat, um „DOOM Eternal“ auf Hochglanz zu polieren.

Harte Action, übertrieben brutale Gewalt und ein fetter Soundtrack

Weiterlesen Neue Games 2020: Diese Spiele-Highlights erscheinen in der ersten Jahreshälfte Wir stellen euch hier die wichtigsten und interessantesten Spiele-Neuerscheinungen des Jahres 2020 vor. Im neuen Trailer erfahren wir mehr über die Handlung, die bei „DOOM Eternal“ ausgeprägter sein soll als es noch bei „DOOM“ aus dem Jahr 2016 der Fall war. Aber keine Angst, stundenlange Zwischensequenzen müsst ihr deshalb noch lange nicht befürchten, denn selbstverfreilich liegt das Augenmerk auf das fordernde Gameplay bei „DOOM Eternal“. Und wie man im Trailer eindrucksvoll sieht, steht nach wie vor die übertrieben brutale Gewalt im Action-Fokus. Der DOOM-Slayer schießt und schnetzelt sich durch Dämonenmassen. Mit dem „Crucible Sword“ teilt er ein Monster sogar gleich in vier Teile. Kurzum: Die Action ist so absurd brutal, dass schon alleine das Zuschauen richtig Lust auf mehr macht und sich „DOOM“-Fans schon jetzt die Hände ganz fest vor Freude reiben dürfen.

Weiterlesen „Resident Evil 3“: Das Remake wird keine alternativen Enden mehr bieten Survival Horror Wir haben neue Infos zum kommenden Remake von „Resident Evil 3“ für euch, die spannende Details verraten. Im Trailer bekommt man übrigens auch Teile des Gesichts des DOOM-Slayers zu sehen. Zum einen dann, bevor er seinen Helm aufsetzt, aber auch durch den Helm hindurch scheint das Gesicht nun etwas klarer und besser zu erkennen zu sein, als es noch beim Vorgänger der Fall war. Der DOOM-Slayer ist dafür bekannt, mit Helm und Kampfanzug Dämonen zu jagen, nur in „DOOM 3“ war sein Kopf komplett frei. In sozialen Medien wie Reddit gab es diesbezüglich schon Bedenken, der DOOM-Slayer würde dadurch entmystifiziert werden, wir machen uns diesbezüglich aber erst einmal keine Gedanken, sondern warten das fertige Spiel ab.

Deutscher Trailer

Im Trailer hört man ebenfalls gut den Industrial-Soundtrack mit fetten Bässen. Der stammt wieder aus der Feder von Mick Gordon, der auch schon für das 2016er-„DOOM“ die Musik beigesteuert hat. Für „DOOM Eternal“ hat Gordon im Januar 2019 sogar explizit nach Metal-Screamern gesucht, die ihre Stimme für den Soundtrack leihen.

Englischer Trailer

Wer „DOOM Eternal“ vorbestellt, bekommt „DOOM 64“ kostenlos dazu. Obendrauf erscheint das Spiel auch neben Nintendo Switch noch für Xbox One, PS4 und PC. „DOOM 64“ wird zusammen mit „DOOM Eternal“ am 20. März 2020 veröffentlicht und kann auch eigenständig erworben werden.

„DOOM Eternal“ erscheint am 20. März 2020 für Xbox One, PS4 und PC. Eine Version für Nintendo Switch wird nachgereicht und erscheint irgendwann 2020.

