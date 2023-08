Die ersten Bands für unser erneut ausverkauftes METAL HAMMER PARADISE am 17. & 18. November am Weissenhäuser Strand stehen fest.

Datum Das METAL HAMMER PARADISE findet am 17. und 18. November 2023 statt. Veranstaltungsort Veranstaltungsort ist der Ferienpark Weissenhäuser Strand. Der liegt direkt an der A1 in einer Dünenlandschaft an der Ostsee. Adresse: Seestraße 1 23758 Oldenburg in Holstein Preise & Tickets Die Veranstaltung ist ausverkauft. Frei werdende Kontingente und Tages-Tickets sind erhältlich unter www.metal-hammer-paradise.de oder telefonisch unter 0180-6502501. Sämtliche Unterkünfte für das METAL HAMMER Paradise 2023 sind ausverkauft. Bands Hier findet ihr alle bestätigten Bands. Neu hinzugekommene Acts sind fett markiert. Ad Infinitum All For Metal Amorphis Avatar Before The Dawn Brunhilde Death Angel Destruction Dog Eat Dog Epica…