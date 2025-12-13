Editorial METAL HAMMER 01/2026

Liebe Metalheads,

es gehört so fest zu den Dezember­traditionen wie Weihnachten und Silvester: METAL HAMMER blickt zurück und fasst für euch die Höhepunkte des zu Ende gehenden Jahres zusammen. Dazu haben wir unsere zurückliegenden Ausgaben durchgeblättert, Podcasts und Videos gesichtet, die größten Themen des Jahres sortiert und vor allem: uns noch mal alle Alben der vergangenen zwölf Monate durch den Schädel gejagt, um euch die Besten der Besten zu präsentieren. 2025 gab es besonders viele Überraschungen, und somit neben verdienten Helden auch neue Namen an der Spitze manch einer Liste! Alle Ergebnisse des ausführlichsten Metal-Jahresrückblicks der Republik findet ihr im Heft. Wahnsinn, was los war – und Wahnsinn, wie es weitergeht:

Der neue Kreator-Brecher KRUSHERS OF THE WORLD wirft seinen gigantischen Schatten voraus! Erscheint das Album des Jahres 2026 schon im Januar? Zumindest räumen die Thrash-Veteranen in unserem Soundcheck vorbildlich ab. In der ausführlichen Titelgeschichte erfährt METAL HAMMER-CvD Katrin Riedl alles über die Hintergründe des 16. Kreator-Studiowerks; zusätzlich haben wir Mille Petrozza sowie Bassist Frédéric Leclercq in einen szenigen Berliner Plattenladen begleitet, um nach Lieblingsscheiben zu stöbern und über Metal- und Sammel­leidenschaft zu sprechen.

Gewinne, Gewinne, Gewinne

Ein Video davon findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Als treuer Heftleser kommt ihr in den exklusiven Genuss der beiliegenden Kreator-Vinylscheibe: Die aktuelle Single ‘Satanic Anarchy’ bekommt ihr nur hier auf 7“ und physisch zuerst, lange bevor das Album erscheint; die extra angefertigte Live-Aufnahme von ‘Strongest Of The Strong’ vom METAL HAMMER PARADISE 2023 kriegt ihr sonst nirgends zu hören.

Weiterhin sorgen wir dafür, dass ihr gut ausgestattet ins neue Jahr startet. Ver­sorgt euch in unserem brandneuen Online-Shop mit dem stärksten Merchandise unter www.metal-hammer.de/merch! Und lasst die Glücksfee ran: In unserem Jahrespoll wollen wir eure Meinung zu euren liebsten Alben, Bands, Konzerten und METAL HAMMER-Artikeln – dafür habt ihr die Chance, Gewinne im Gesamtwert von über 6.666 Euro abzuräumen. Von Gitarren über Games bis Festivaltickets und einzigartigen Sammlerstücken ist alles dabei.

Mit dem plötzlichen Ausstieg von Alissa White-Gluz bei Arch Enemy und der Tour- (und Album-)Ankündigung von Amon Amarth endet das Jahr mit unvorhergesehenen Krachern und heizt die Neugierde an auf das, was 2026 ansteht. METAL HAMMER begleitet für euch alle Aufs und Abs der Szene. Unterstützt uns und geht sicher, dass ihr nichts verpasst, indem ihr euch in den ehrenwerten Kreis der METAL HAMMER-Abonnentinnen und -Abonnenten einreiht! Alle Angebote findet ihr unter www.metal-hammer.de/abo (auch toll als kurzfristiges Weihnachtsgeschenk). In diesem Sinne:

Bis nächstes Jahr.

MAXIMUM METAL!

Sebastian Kessler

***

