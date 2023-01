Editorial METAL HAMMER 02/2023

Liebe Metalheads,

der größte Kracher zum Jahresanfang ist kein Böller: In Flames sorgen mit ihrem neuen Album FOREGONE für einen ersten schwermetallischen Höhepunkt 2023. Wie man es von den Schweden kennt, tragen sie ihre Fackel selbstbewusst in die Zukunft – lassen dabei aber mehr vom alten Feuer spüren als in den zurückliegenden Jahren und umarmen ihr glühendes Melodic Death Metal-Erbe. Woher der Funken rührt und welche Rolle Chris Broderick (bekannt von unter anderem Megadeth und Nevermore) spielt, bringt Redakteurin Katrin Riedl in der ausführlichen Titelgeschichte (ab S. 18) ans Licht. Noch tiefer in die lodernde Gedankenwelt von In Flames eintauchen könnt ihr durch den Band-eigenen Comic, aus dem wir euch in diesem Heft einen Auszug zeigen dürfen.

Empfehlung der Redaktion In Flames: Exklusive CD nur in METAL HAMMER 02/2023 Melodic Death Metal Jetzt schon vorbestellen: Dieses exklusive In Flames-Album gibt es nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 02/2023 (ab 11.01.2023 am Kiosk). Vor allem aber präsentieren wir euch stolz das exklusive In Flames-Album HELL IS OVERCROWDED AND HEAVEN’S FULL OF SINNERS, das ihr nur zusammen mit der vorliegenden METAL HAMMER-Ausgabe erhaltet (für Abonnenten kostenlos). Vier neue Tracks und vier brandneue Aufnahmen von In Flames-Klassikern (‘Scorn’, ‘Only For The Weak’, ‘Behind Space’ und ‘Take This Life’) schlagen eine Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft dieser unauslöschlichen Band.

Brennende Muskeln

Ein Sprung über Jahrzehnte gelingt uns auch mit den zahlreichen Metal-Heldinnen in diesem Monat: In unserer Wertschau (S. 26) blicken wir zurück auf 45 Jahre Girlschool – für Superfans auch in Form eines Posters in der Heftmitte. Nur wenige Seiten weiter (S. 36) freuen wir uns mit Frontfrau Jennifer Haben, Beyond The Black nicht vollends an den Pop-Rock verloren zu haben. Eine der größten weiblichen Stimmen des Metal dieser Tage ist die von Floor Jansen: Wenige Wochen nach ihrer Krebsoperation stand die Sängerin bereits wieder mit Nightwish in den Konzerthallen quer durch Europa. Wie es ihr dabei erging, wie stark der Band-Zusammenhalt backstage ist und wie opulent die Auftritte gerieten, brachte unser Gunnar Sauermann vor und hinter der Bühne in Erfahrung – die exklusive Tourstory findet ihr ab Seite 98.

Empfehlung der Redaktion Die METAL HAMMER-Februarausgabe 2023: In Flames, Katatonia, Nightwish u.a. Melodic Death Metal Die volle Ladung In Flames: Ausführliches Interview, Graphic Novel-Exzerpt und exklusive CD-Beilage. Dazu natürlich weitere Storys zu aktuellen Neuerscheinungen, Live-Berichte und vieles mehr. Ab Seite 46 lassen wir die Muskeln brennen: In einem Special gehen wir der Frage nach, wie sehr Metal und Sport miteinander verschweißt sind. Wer (wie manche METAL HAMMER-Schreibende) vornehmlich seine Fingerfertigkeit und Hand-Augen-Koordination trainiert, sollte außerdem einen Blick in unsere Online-Kanäle werfen: In der neuen Videorubrik Let’s Play And Talk Metal lassen wir eure Metal-Helden ihre Lieblings-Videospiele zocken. Weitere Episoden sind in Produktion. Und wenn ihr schon online seid: Hört in unserem Podcast (www.metal-hammer.de/podcast) erweiterte Interviews mit unter anderem Beyond The Black und Atrocity.

Ob im Internet, im Fitnessstudio, vor der Bühne oder hier im Heft – wir garantieren euch:

MAXIMUM METAL!

Sebastian Kessler

—

