Editorial METAL HAMMER 04/2025

Liebe Metalheads,

Arch Enemy gelingt es wie kaum einer anderen Band, Extreme zusammenzuführen. Traditionelle Metal-Song-Strukturen treffen auf stiloffene, moderne Ansätze. Knarzende Härte vermengt sich mit übergroßen Melo­dien. Vermeintlich männliche Rollenbilder stehen in Wechselwirkung zu klischeefreier Frauen-Power. Dabei ist das Quintett mehr als die Summe seiner Teile: Auf dem neuen Album BLOOD DYNASTY werfen Arch Enemy unnötigen Ballast ab und klingen energischer, zupackender und selbstsicherer. Im Gespräch mit allen fünf Band-Mitgliedern erfuhr METAL HAMMER-Redakteurin Katrin Riedl, wie es zu dieser akustischen Machtdemonstration kam und welchen Preis ein derartiger Kraftakt haben kann: Sängerin Alissa White-Gluz spricht in METAL HAMMER erstmals über ihren Burnout und welche Hoffnungen sie in die Musik und Musikindustrie setzt.

Neben allerlei starken Neuveröffent­lichungen von Bands wie Eisbrecher, Cradle Of Filth, Sanhedrin oder dem Power-Duo Smith/Kotzen zelebrieren wir in dieser Ausgabe außerdem gleich zwei Jubiläen. Denn AC/DC feiern nicht nur ihre Live-Rückkehr nach Deutschland für drei Shows, sondern auch den 70. Geburtstag von Angus Young! Das Rock-Urgestein erblickte am 31. März 1955 im schottischen Glasgow das Licht der Welt – wir ehren den Mann und die Legende mit einem Poster in der Heftmitte. Auf der anderen Seite springen wir 45 Jahre weiter: Im Jahr 2000 versetzten Disturbed mit THE SICKNESS die (nicht nur Nu) Metal-Welt in Aufruhr und ließen sie seitdem nicht mehr zur Ruhe kommen. Anlässlich des Jahrestags, eines Re-releases und der anstehenden Jubiläumstournee erinnern wir mit einem Poster und einer History an das Machtwerk.

Wo es laut ist

Grundsätzlich gehen wir überall dahin, wo es laut ist – daher folgen wir dem Ruf des Metal auch gerne an ungewöhnliche Orte. Bevor die Ostsee-Ferienanlage im November wieder zum METAL HAMMER PARADISE ruft, blicken wir zurück auf die legendäre 70.000 Tons Of Metal-Kreuzfahrt (mit Sepultura, In Extremo, Candlemass, Subway To Sally und vielen mehr) und richten den Blick auf (nahe) Zukunfts­musik: Mit Full Metal Mayrhofen weckt das Wacken Open Air die einzigartige Mischung aus Metal-Festival und Winter­urlaub wieder aus dem Kälteschlaf. Wie heiß es dort zugehen soll, verrät Holger Hübner persönlich.

Apropos Zukunftsmusik: Im nächsten METAL HAMMER erwartet euch endlich wieder eine exklusive CD-Beilage! Behemoth veröffentlichen mit unserem nächsten Heft ein einmaliges Bonusalbum – neben einem brandneuen Song, den es nur hier zu hören gibt, erwarten euch sechs auf CD unveröffentlichte Live-Aufnahmen der polnischen Todeskultmetaller. Nur in METAL HAMMER 05/2025, ab 11.4. am Kiosk und für Abonnenten kostenlos, außerdem limitiert auf 666 Jewelcases nur im Online-Shop unter www.metal-hammer.de/behemoth – jetzt portofrei vorbestellbar und nur, solange der Vorrat reicht.

MAXIMUM METAL!

Sebastian Kessler

***

