Editorial METAL HAMMER 10/2023

Liebe Metalheads,

kurze Vorwarnung: Es wird (auch) politisch. Daran führt kein Weg vorbei, wenn man mit Sharon den Adel und Robert Westerholt spricht. Das neue Within Temptation-Album BLEED OUT ist geprägt von den Vorgängen in Europa und auf dem Globus, die an niemandem spurlos vorbeigehen können – auch nicht in der Metal-Parallelwelt, so viel Zuflucht und Gemeinschaft sie auch bietet. Also taucht Gunnar Sauermann in seiner Titelgeschichte zusammen mit den Niederländern in manche im wahrsten Wortsinn todernste Komplexe ein – wobei die spannende und spannungsreiche Entstehungsgeschichte ihres achten Studioalbums natürlich ebenso ihren Raum bekommt wie eine Analyse der Band-Diskografie und ein Gespräch mit Produzent Daniel Gibson.

Dass die Symphonic- und Modern Metal-Gruppe auch auf der Bühne gesellschaftlich relevante und vor allem musikalische Zeichen setzt, ist kein Geheimnis – umso mehr freuen wir uns, euch zusammen mit dieser METAL HAMMER-Ausgabe die exklusive Within Temptation-Live-CD LIVE IN HELL zu präsentieren: Unter den acht Konzertmitschnitten finden sich brandneue Songs und taufrische Aufnahmen, die ihr sonst nirgends zu hören bekommt!

METAL HAMMER erscheint künftig immer freitags. Die nächste Ausgabe kommt am 20.10.!

Derart machen wir nächsten Monat direkt weiter: Zur 40-Jahr-Feier von Doro Peschs unvergleichlicher Metal-Karriere legen wir dem Magazin ein einzigartiges Album mit acht neuen, unveröffentlichten und raren Tracks bei, darunter wahnwitzige Cover-Versionen von unter anderem Metallica, Judas Priest, Dio und Tina Turner. Abonnenten erhalten MAXIMUM CELEBRATION – STRONG & PROUD von und mit Doro kostenlos mit METAL HAMMER-Ausgabe 11/2023, die ihr ab Freitag, den 20.10. am Kiosk findet. Eine auf nur 666 Stück limitierte Jewelcase-Version der CD gibt es exklusiv für Direktbesteller in unserem Shop – jetzt schnell vorbestellen unter www.metal-hammer.de/doro.

Maximum Frauenpower – wir freuen uns, mit Storys und Features zu Bands wie Code Orange, Nervosa, Svalbard, Lena Scissorhands’ neuem Projekt Death Dealer Union, Blackbriar, Maggot Heart sowie Baroness in der vorliegenden Ausgabe viele Frauen in der Szene sichtbar zu machen. Damit die Herren nicht zu kurz kommen, blicken wir auch auf 30 Jahre Dimmu Borgir zurück, lassen uns von Primordial und Slipknots Corey Taylor die Welt erklären, geben Cannibal Corpse und Volbeats Michael Poulsen Gelegenheit, Death Metal-Muskeln zu zeigen, und sind ohnehin überglücklich, dass sich alte Helden wie K.K. Downing nicht unterkriegen lassen. Mit Rückblicken auf Party.San und Summer Breeze verabschieden wir uns außerdem wehmütig von der Open Air-Saison, holen kurz Luft und headbangen ab sofort wieder in den Clubs und Konzerthallen der Metal-Nation.

MAXIMUM METAL!

Sebastian Kessler

—

