Editorial METAL HAMMER 12/2025

vor wenigen Monaten mussten wir endgültig Abschied von Ozzy Osbourne nehmen – kurz nach einem letzten gemeinsamen Auftritt der Black Sabbath-Originalbesetzung. Dass es zu diesem noch einmal kommen würde, war 1980 nicht vorherzusehen: Der Prince Of Darkness und Tony Iommis Truppe gingen getrennte Wege. Die Metal-Pioniere legten mit HEAVEN AND HELL ein gewagtes Comeback mit dem nicht weniger legendären Ronnie James Dio am Mikrofon vor, während BLIZZARD OF OZZ Osbournes Solokarriere nachhaltenden Aufwind verlieh. Anlässlich des 45. Jubiläums dieser Monumentalwerke erzählt Autor Frank Thießies die Geschichte beider Alben, begleitet von einem Doppelposter mit den Coverartworks in der Heftmitte.

Wie sehr sich Metal und die „echte Welt“ gegenseitig beeinflussen, unterstreichen zwei Features in diesem Heft ganz besonders. Die „Pay With Your Blood“-Kampagne der Wacken Open Air-Veranstalter ist derart erfolgreich, dass alle mit Blut zu erspendenden Heaven Shall Burn-Konzert-Tickets bereits weg sind. Doch die Aktion läuft weiter – und kommt mit einem Metal-Weihnachtsmarkt zu einem Höhepunkt. Holger Hübner selbst zieht begeistert Fazit. Andersherum befeuert der russische Angriffskrieg auf die Ukraine die Wut von 1914 – die Death Metal-Band behandelt auf VIRIBUS UNITIS erneut die Schrecken des Ersten Weltkriege, macht aber bedrückende Parallelen zur Jetztzeit auf. Ein intensives, in mehrfacher Hinsicht brutales Werk – und unser Album des Monats!

Märchenhafte Parallelwelt

Auch als Ablenkung von der Realität taugt Metal diesen Monat gleich mehrfach. Insomnium-Bassist Niilo Sevänen legt mit ‘Der Weg des ewigen Winters’ die deutsche Übersetzung seines Fantasy-Romans vor. Taucht im Interview mit dem Autoren und einer exklusiven Leseprobe in den ersten Band der geplanten Trilogie ein! Aus deutschen Landen entführt euch das Projekt Dämmerland in eine märchenhafte Parallelwelt. Hinter der Mischung aus Buch, Hörspiel und Musikalbum stecken unter anderem Malte Hoyer von Versengold sowie Hannes Braun von Kissin’ Dynamite, der die Hintergründe erklärt (auch hier in unserem Podcast).

Davon abgesehen heißt es auch diesen Herbst: Nichts wie raus! Nach Konzerten von Volbeat, Testament, Dark Tranquillity und vielen anderen steht ein Highlight noch bevor: Kurz nach Erscheinen dieser Ausgabe ruft das METAL HAMMER PARADISE an die Ostsee. Herrlicher als beim lautstarken Indoor-Komfort-Festival mit unter anderem Apocalyptica, Saxon, Kanonenfieber und Nestor kann man die Adventszeit nicht einläuten!

Außer vielleicht mit der Vorfreude auf den nächsten METAL HAMMER: Vorbereitend auf ihr neues Album KRUSHERS OF THE WORLD haben wir uns mit Kreator zusammengetan, um Ausgabe 01/2026 (ab 12.12. am Kiosk) eine mächtige Vinyl-Single beizulegen: Der brandneue Song 'Satanic Anarchy' erscheint hier zuerst in physischer Form, und die Exklusivaufnahme von 'Strongest Of The Strong' live vom METAL HAMMER ­PARADISE 2023 gibt es nirgends sonst zu hören.

