Maggots aufgemerkt: Slipknot werden um ihren Auftritt beim Wacken Open Air herum zwei weitere Konzerte unter freiem Himmel zelebrieren.

Slipknot haben 2020 hierzulande so einiges vor. Zunächst gehen die Mannen um Frontmann Corey Taylor Anfang des kommenden Jahres auf restlos ausverkaufte Hallentournee durch Deutschland - von 29. Januar bis 18. Februar mischen die Alternative-Metaller die Maggots auf. Überdies stand bereits fest, dass die Band im Sommer für eine Headliner-Show auf dem Wacken Open Air zurückkommt. Metal-Nation Deutschland Um diesen Auftritt herum spielen die Musiker nun zwei weitere Open Air-Konzerte. So geben sich Slipknot am 31. Juli 2020 im RheinEnergieStadion zu Köln sowie am 7. August 2020 in der Berliner Waldbühne die Live-Ehre. Eintrittskarten für die zwei Shows unter freiem Himmel gibt es…