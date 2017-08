Five Finger Death Punch: Ivan Moody ist zurück

Foto: Screenshot via Instagram, Chris Kael @ Instagram. All rights reserved.

Na schau mal einer an: Nur zwei Monate nach dem Theater um Ivan Moody und dem Einstieg von Ersatzsänger Tommy Vext ist der Geläuterte wieder zurück bei Five Finger Death Punch – und hat auch bereits einen Auftritt absolviert. Video siehe weiter unten.

Außer Kontrolle

Mitte Juni begann das Desaster im 013 zu Tilburg, als Moody völlig außer Kontrolle geriet und ankündigte, dass dies sein letzter Auftritt mit Five Finger Death Punch sei. Die Band reagierte daraufhin mit einem Statement, das niemanden klüger machte, sondern eher mehr Fragen aufrief.

Wieder einen Tag später kam dann die Ansage, dass Ivan Moody erst mal raus sei aus der Band und Tommy Vext für die restlichen Termine einspringen würde – was dann auch geschah und recht erfolgreich durchgezogen wurde.

Entschuldigende Worte

Ivan Moody selbst meldete sich Anfang Juli aus der Reha mit entschuldigenden Worten und dass er auf dem Weg der Besserung sei. Offensichtlich hat er den Entzug brav mitgemacht, denn seine an gekündigte Rückkehr für den 19. August in Illinois hat sich bewahrheitet.

Seht hier (in leider schlechter Qualität) Five Finger Death Punch mit Ivan Moody, Phil Labonte (All That Remains) und ‘Wash It All Away’:

Etwas bessere Qualität bietet der Instagram-Clip von Bassist Chris Kael: