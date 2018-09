Full Force 2019: Alle Infos zum Festival

Am Montag, den 01. Oktober, beginnt der Vorverkauf für das 26. Full Force Festival. Zunächst einmal wird es das streng limitierte „Community-Ticket“ inklusive Community-Shirt (nur solange der Vorrat reicht!) zum Vorzugspreis von 109,95 € geben – es lohnt sich also, schnell zu sein!

Gleichzeitig wird es ab dem 01. Oktober eine neue Website unter www.full-force.de geben, die das neue Logo und das neue Design des Festivals präsentiert. Wie man dort sehen kann, haben die Veranstalter den Festival-Namen um das „With“ gekürzt.

Metal unter Baggern

Damit nicht genug der Neuigkeiten: Das Festival kehrt zudem auf sein angestammtes Wochenende zurück und findet vom 28. – 30. Juni 2019 statt. Tickets gibt es unter www.full-force.de sowie über den Shop von www.impericon.de.

Was das Full Force Festival ausmacht: Ein heftiges Wochenende vor einzigartiger Kulisse unter den Baggerriesen auf der Eiseninsel von Ferropolis mit etablierten Größen und den heißesten Newcomern aus Metal, Hardcore, Metalcore , Stoner- und Punk Rock auf drei Bühnen an drei Tagen mit rund 25.000 Besuchern.

Erste Bands in Kürze

Das Line-up wird in den kommenden Wochen und Monaten veröffentlicht. Geplant ist, musikalisch noch breiter aufgestellt zu sein und für viele Überraschungen zu sorgen.

2018 feierte das größte ostdeutsche Crossover-Festival sein 25. Jubiläum, das mit „voller Wucht“ würdig zelebriert wurde! An insgesamt drei Tagen kamen 70 hochkarätigen Bands und 25.000 Besucher für eine rauschende Geburtstags-Party bei bestem Wetter.

Nach dem Umzug des Festivals im Jahr zuvor wurde Ferropolis als neues Gelände nicht nur vollends angenommen, sondern richtig gefeiert. „This is literally the most metal venue on the entire fuckin’ planet!“, rief Parkway Drive-Sänger Winston McCall völlig geflasht von der Bühne, und erntete damit nur Zustimmung.

Tatsächlich gilt die „Stadt aus Eisen“ als eine der schönsten Open-Air-Locations des Landes und passt zu keinem Event besser als zum Full Force. Vor einer spektakulären Kulisse gigantischer Tagebau-Bagger befindet sich ein befestigtes Gelände, optimal für verschiedenste Bühnen und umgeben vom wunderschönen Gremminer See. In solch einer Umgebung wurde die harte Gitarrenmusik geboren, hier gehört sie hin.