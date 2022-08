Endlich gab es wieder Metal für Fische und Seevögel zu hören: Die Veranstalter sprechen von einem vollen Erfolg der Full Metal Cruise IX.

Die Freude war deutlich: Nach fünf lauten, aufregenden, ergreifenden Tagen lief die Full Metal Cruise IX am 7. Juni wieder in Bremerhaven ein. Dort war Europas härteste Kreuzfahrt am 2. Juni mit der Mein Schiff 3 gestartet, steuerte die Hafenstädte Invergordon und Newcastle an und verbrachte zwei ereignisreiche Tage auf See. Die Begeisterung ließ sich allerorten spüren: Endlich wieder Live-Musik, endlich wieder Festival – und vor allem endlich wieder diese ganz besondere Veranstaltung, deren Charakter sich mit wenig vergleichen lässt. Es waren lange zwei Jahre, seit die Cruise von ihrem ursprünglichen Termin 2020 verschoben werden musste. Erfahrene Seebären und Seebärinnen,…