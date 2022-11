Hämatom: „Man muss aus der Reihe tanzen.“

METAL HAMMER: Drei Veröffentlichungen in anderthalb Jahren – seid ihr aus der Coronapause hyperaktiv oder hyperkreativ herausgekommen?

Süd: Das ist den fehlenden Tourneen geschuldet. Wir befanden uns 2020 auf unserer Jubiläumstournee, die bestverkaufte Konzertreihe unserer Geschichte – und nach drei Auftritten war es vorbei. Da hätte es aus unserer Sicht keinen Sinn ergeben, ein reguläres Studioalbum zu veröffentlichen. Also haben wir uns mit dem Unplugged-Album BERLIN (EIN AKUSTISCHER TANZ AUF DEM VULKAN) (2021), welches sich mit der Musik der Zwanziger Jahre auseinandersetzt, einen lang gehegten Traum erfüllt. DIE LIEBE IST TOT erschien im Dezember 2020, aber auch zu jener Zeit konnten wir aufgrund der Lockdowns nicht richtig touren. Was bei der Produktion von LANG LEBE DER HASS sehr schön war: Mit dem Vorgänger lieferten wir Hämatom pur ab – jetzt konnten wir uns austoben und die Narrenfreiheit genießen.

MH: „Metal Fight Club", mit dem eigenen Heißluftballon in Richtung Wacken, TikTok-Challenge, Freibierverlosung: Manche bezeichnen euch als „Meister der Selbstinszenierung". Seht ihr das als Lob, und: Muss man in der heutigen Zeit aus der Reihe tanzen, um Aufmerksamkeit zu erregen?

Süd: Ganz krass Letzteres. Wenn man die jüngere Generation fragt, wo sie mit ihren aktuellen Lieblingsliedern erstmals in Berührung gekommen sind, ist das fast ausschließlich bei TikTok. Man muss nicht nur im Songwriting kreativ sein, sondern auch bezüglich des Vertriebs. Man muss aus seinen Veröffentlichungen heutzutage ein Event machen.

Schöpferischer Freifahrtschein

MH: Der Titel LANG LEBE DER HASS klingt erst mal aggressiv – dabei bietet die Scheibe für mich insgesamt euer eingängigstes Material.

Süd: Da stimme ich zu. Der Titel-Song ist zwar punkig, aber ansonsten genossen wir schöpferisch einen Freifahrtschein. Wir haben einfach alles aufgenommen, worauf wir Bock hatten. Vielleicht hätten wir uns früher manche Stilistiken, die man jetzt auf LANG LEBE DER HASS hört, gar nicht getraut.

