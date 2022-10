In Flames und Z2 Comics veröffentlichen ‘The Jester’s Curse’

auch interessant

Die schwedischen Melodic Death-Metaller In Flames haben es einer Vielzahl ihrer Kollegen gleichgetan und eine Kollaboration mit Z2 Comics gestartet. Das Unternehmen, das vornehmlich graphische Interpretationen erfolgreicher (Konzept-)Alben von Musikschaffenden rund um den Globus kreiert, arbeitete während der vergangenen Jahre bereits mit Szenegrößen wie Judas Priest oder King Diamond zusammen. Jetzt haben Z2 Comics ‘In Flames: The Jester’s Curse’ angekündigt, eine Graphic Novel, die die Melodic Death Metal-Institution feiert.

Empfehlung der Redaktion Halestorm und Z2 Comics veröffentlichen ‘Hyde Manor’-Graphic Novel Rock Auch Halestorm schließen sich mit Z2 Comics für eine Graphic Novel-Interpretation ihrer Diskografie zusammen. ‘Hyde Manor’ erscheint heute. Das Comic knüpft an die postapokalyptische Fantasie des Quintetts an und zentriert dabei das grimmige Maskottchen der Band, Jesterhead, das aus dem Wasteland auftaucht. Schon bald ist Jesterhead in Dead Eternity gefangen – einer verzerrten Realität, in der Welten aufeinanderprallen und Alpträume gedeihen. Die gepeinigte Figur versucht, ihre verlorenen Erinnerungen wiederzuerlangen. Aber die hinterhältige Whoracle Queen will ihren Blutdurst stillen und kommt Jesterhead in die Quere.

„Dunkles Fantasy-Universum“ um In Flames

„Wir sind leidenschaftliche Comic-Fans“, erklärten In Flames in Bezug auf die Kooperation. „Wir sind stolz darauf, mit ‘The Jester’s Curse’ einen Beitrag zu dieser Tradition zu leisten. Dies ist euer erster Abstieg in unser dunkles Fantasy-Universum, das sich um unser treues Maskottchen dreht – den Narrenkopf [Jesterhead]! Get in and get lost!“

Empfehlung der Redaktion Helloween veröffentlichen Comic-Buch und Action-Figuren Heavy Metal Die Heavy-Metaller Helloween schließen sich mit Incendium zusammen und bringen passend zum 31. Oktober 2021 ein Grusel-Opus heraus. Unter der Leitung von Blake Armstrong wurde die Graphic Novel von talentierten Schreibern und Zeichnern gefertigt. „‘The Jester’s Curse’ ist seit fast einem Jahrzehnt ein Traumprojekt. Nach all diesen Jahren glaube ich, dass wir endlich die perfekte künstlerische Zusammenarbeit gefunden haben, um den Lesern ein Buch zu geben, das der Musik und der Welt von In Flames gerecht wird“, verriet Armstrong. „Die epische Fortsetzung, die Scott Dewey und Ben Laverock geschaffen haben, übertrifft alles, was ich mir für diese Geschichte hätte vorstellen können. Und ich kann nur hoffen, dass sie die Fans genauso anspricht, wie uns die Musik von In Flames angesprochen hat.“

„Ich habe die Entwicklung dieser Geschichte verfolgt und bin schon seit Langem ein Fan dieses Projekts“, ergänzte Z2 Comics-Redakteur Rantz Hoseley. „Als sich für Z2 die Gelegenheit ergab, das komplette Buch zu veröffentlichen, haben wir nicht gezögert, mit In Flames zusammenzuarbeiten, um diese wunderbar verrückte Geschichte den Fans zu unterbreiten!“

‘The Jester’s Curse’ jetzt vorbestellen

Empfehlung der Redaktion King Diamond: Koop mit Z2 Comics für ABIGAIL-Graphic Novel Comic King Diamond ist zurück und bringt Neuigkeiten mit. Auch Horror- und Gruselfans können sich nach dieser Ankündigung 2021 besonders auf Halloween freuen. Z2 Comics und In Flames präsentieren ‘The Jester’s Curse’ in einer Standard- und einer Deluxe-Hardcover-Ausgabe. Das Deluxe-Hardcover beinhaltet ein Triptychon aus der Feder von Blake Armstrong. Die übergroßen Platin-Ausgaben sind von In Flames signiert und mit einem eleganten Schuber und den Triptychon-Kunstdrucken versehen. Z2 Comics werden außerdem exklusiv eine auf 500 Exemplare limitierte Version der Single ‘The Great Deceiver’ als 7-Zoll-Vinyl mit gefräster B-Seite sowie eine limitierte Jesterhead-Actionfigur veröffentlichen. Alle Artikel werden voraussichtlich im Frühjahr 2023 erscheinen.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.