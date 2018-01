Iron Maiden präsentieren nächste eigene Biersorte

Seit 2013, als das erste Trooper-Bier auf den Markt kam, präsentieren Iron Maiden und Bruce Dickinson stets neue Biersorten. Speziell Dickinson ist der Braukunst sehr zugetan und hat riesigen Spaß dabei.

Am 1. Februar soll nun das nächste Maiden-Bier erscheinen und ab dem 19. Februar für Pubs und Bars verfügbar sein. Das Ale nennt sich „Light Brigade“ und enthält dem Namen entsprechend auch nur 4,1 Vol.-% Alkohol.

Gebraut wurde auch dieses Getränk in der Robinson Brewery. Ein Teil der Verkausferlöse von „Light Brigade“ geht an die britische Hilfsorganisation „Help For Heroes“, die sich um verletzte oder kranke Kriegsveteranen kümmert.

„Wir sind sehr stolz darauf, uns für Help For Heroes engagieren zu dürfen. Ich war schon ein paar Mal an den ,Flying Heroes‘-Events von Help For Heroes beteiligt, daher kenne ich die Organisation und die hervorragende Arbeit, die sie leistet.

Light Brigade ist unsere Interpretation eines goldenen Ales, das die Kernessenzen des Trooper-Biers – Stärke und Charakter – enthält, insgesamt aber etwas milder ist. Die beiden Sorten ergänzen sich perfekt.“

Die bisherigen Biere von Iron Maiden: