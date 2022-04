K. K. Downing: Motörhead markierten die Anfänge des Thrash Metal

Während eines Interviews mit Rhys Bowler sprach der ehemalige Judas Priest-Gitarrist K. K. Downing über das Aufkommen des Thrash Metal in den frühen achtziger Jahren und den Einfluss, den dieser auf die Entwicklung des Sounds von Priest hatte.

Empfehlung der Redaktion Metallica: James Hetfield war wütend über LOAD-Cover Heavy Metal Die Cover-Artworks der Metallica-Scheiben LOAD und RELOAD stießen bei Sänger und Gitarrist James Hetfield ganz und gar nicht auf Begeisterung. Downing zählte eine Reihe namhafter Genre-Größen, darunter Metallica, Venom und Machine Head, auf, die während der siebziger und achtziger Jahre bereits erste Extreme Metal-Anreize lieferten. „Aber ich muss sagen, dass ich denke, dass Motörhead für all das verantwortlich waren“, teilte er mit. „(…) Ich denke, Lemmy und Motörhead waren für die Entstehung von Thrash und Speed Metal verantwortlich, definitiv. Und natürlich dürfen wir Megadeth nicht außer Acht lassen… Und selbstverständlich gab es Bands wie Pantera, die in den späten Achtzigern und frühen Neunzigern aufkamen. (…) Wir, die schon in den späten Sechzigern und frühen Siebzigern dabei waren, mussten zu dem Zeitpunkt aufhorchen und sagen: ‚Stopp! Nicht so schnell, Leute.‘ Aber man kann gute Bands nicht aufhalten; sie werden sich ihren Weg nach vorne bahnen.“

Gemeinschaftliches Wachstum

Empfehlung der Redaktion Ozzy Osbourne sprach mit Lemmy am Morgen dessen Todes Heavy Metal Offenbar unterhielten sich Ozzy Osbourne (Black Sabbath) und Lemmy Kilmister (Motörhead) am Todestag von Letzterem noch miteinander. Downing sprach außerdem über den Einfluss, den Judas Priest auf viele Bands der damals aufkommenden Thrash-Szene ausübten. „Ich muss zugeben, dass Glenn und ich bei einigen Songs an die Grenzen der Geschwindigkeit gegangen sind. Sie waren wirklich ziemlich schwierig zu spielen“, verriet der Musiker. Doch die Ansprüche für PAINKILLER waren enorm und der Sound sollte vorangetrieben werden. „Nach dem Album gingen wir auf Welttournee. Und es ist seltsam, wie viele Bands wir dabeihatten, die den Bands ähneln, über die wir gerade gesprochen haben. Wir waren mit Pantera und Annihilator unterwegs. Durch Nordamerika begleiteten uns Megadeth und Testament. Ist es nicht seltsam, dass wir mit all diesen Riesen zusammen tourten?“

K. K. Downing hat vor kurzem eine neue Band namens KK’s Priest gegründet, in der er zusammen mit dem ehemaligen Judas Priest-Sänger Tim „Ripper“ Owens, Gitarrist A. J. Mills, Bassist Tony Newton und Schlagzeuger Sean Elg spielt. SERMONS OF THE SINNER, das im vergangenen Oktober erschienene Debütalbum der Gruppe, hielt sich zwei Wochen in den deutschen Charts.

