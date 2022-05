Während der kürzlich ausgestrahlten Episode der Radioshow ‘Whiplash’, moderiert von Jackie Kajzer, sprach Kiss-Bassist und -Vokalist Gene Simmons über seine Vorhaben nach der geplanten Beendigung der langjährigen Band-Historie, die auf die anstehende Abschiedstournee folgen soll. Dabei verglich der Musiker das hartnäckige Festhalten am Rockstar-Dasein im steigenden Alter mit „einem Boxweltmeister, der zu lange im Ring steht. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis deine Beine dich nicht mehr halten können.“ Genau so hätte Simmons schon diverse Bands erlebt, die „zu lange“ auf der Bühne gestanden und ihrer Kunst nicht mehr Genüge getan hätten.

Abschied vom Glam

Anfang Mai 2022 hatte Gene Simmons bereits mit Spin über seine Pläne nach Kiss gesprochen. Zu dem Zeitpunkt erklärte er: „Irgendwann, wenn die Band nicht mehr tourt, werde ich vielleicht mit der Gene Simmons Band auftreten. Ich habe ungefähr 50 Shows gespielt. Das macht eine Menge Spaß und ist eine ganz andere Erfahrung. Es ist, als wäre man bei den Ramones oder U2 oder so. Du ziehst Turnschuhe und ein T-Shirt an – das war’s, das war die ganze Arbeit. (…) Wenn du ein Blueskünstler bist, kannst du das sein, bis du Mitte 80 bist. So wie B.B. King es getan hat.

Des Weiteren erwähnte Simmons das Rock-inspirierte Restaurant Rock & Brews und „zahlreiche weitere Geschäfte“, an denen der Künstler beteiligt ist und denen er zukünftig vermehrt Aufmerksamkeit schenken möchte. Wir bleiben gespannt, was die nächsten Jahre für Simmons und die Kiss-Kollegen Stanley, Thayer und Singer bereithalten. Vorerst steht die „End Of The Road“-Tournee auf dem Plan, die voraussichtlich bis August 2023 andauern wird.