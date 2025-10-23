Tim Lambesis entpuppt sich erneut als Comebacker. Für seine Band As I Lay Dying ist der Musiker auch bereit, finanziell zu bluten.

Eigentlich hätte man davon ausgehen können, dass As I Lay Dying Geschichte sind. Nach all den unschönen Enthüllungen über Tim Lambesis, aufgrund derer die Europatournee zum 2024er-Album THROUGH STORMS AHEAD abgesagt wurde, galt der Muskelmann mehr denn je als persona non grata. Doch jüngst schaffte es der Metalcore-Sänger bekanntlich tatsächlich erneut, seine Band zu reaktivieren — inklusive der Single ‘Echoes’ als musikalischem Lebenszeichen. So läuft’s Business! Nun scheint das Fan-Lager gespalten. Die eine Seite hält zu Lambesis, die andere Seite spart nicht mit Kritik. Ein Kommentierender warf dem As I Lay Dying-Mastermind nun "Geldmacherei" in den Sozialen Medien vor. Darauf…