Der ehemalige Ozzy Osbourne-Bassist und Songwriter Bob Daisley wäre dazu bereit, das Zerwürfnis mit Sharon Osbourne beiseite zu legen.

Bob Daisley hatte es mit Ozzy Osbourne nicht einfach - immer wieder gab es Streit wegen fehlender Songwriting-Credits, und trotz seiner wichtigen Beiträge zu Ozzys Solokarriere wurde Daisley seinem Empfinden nach eher totgeschwiegen. Nun sprach er mit Scott Penfold von Loaded Radio über die Brüskierung. Kränkung Auf die Frage, ob er nicht frustriert gewesen sei, nicht bei Black Sabbaths "Back To The Beginning"-Event gewesen zu sein, sagt er: "Natürlich. Du bist nicht der einzige, der findet, ich hätte da sein müssen. Viele Leute fanden das. Dass ich nicht gebeten wurde, da zu sein, war eher der Elefant im Raum, oder…