Lzzy Hale und Amy Lee covern ‘Heavy’ von Linkin Park

Lzzy Hale von Halestorm gesellte sich am Freitag, den 05. November 2021, während des Konzerts im Veterans Memorial Coliseum in Portland, Oregon, zu Evanescence auf die Bühne, um sie bei einer Cover-Version von Linkin Parks ‘Heavy’ zu unterstützen. Die Show diente als Auftakt der gemeinsamen US-Headliner-Tour von Evanescence und Halestorm, die bis zum 18. Dezember stattfinden wird. Im Rahmen der Tournee promoten Evanescence aktuell ihr Album THE BITTER TRUTH, das im März 2021 erschienen ist.

Evanescence und Halestorm waren 2012 erstmals zusammen unterwegs. Später wirkte Amy Lee als Gastsängerin auf dem Track ‘Break In’ auf Halestorms EP REIMAGINED (2020) mit. Daraufhin lieh Hale dem Evanescence-Song ‘Use My Voice’ eine Hintergrundstimme und trat im dazugehörigen Musikvideo auf.

Ein Bilderbuch-Duo für die Rock-Bühne

Empfehlung der Redaktion Label wollte „weibliche Linkin Park“ aus Evanescence machen Modern Metal Amy Lee hat verraten, dass die erste Plattenfirma von Evanescence die Band umkrempeln wollte, damit sie mehr im Radio gespielt wird. „Amy ist ein überirdisches Talent“, erzählt Hale in einem gemeinsamen Revolver-Interview. „Alice Cooper hat mir einmal gesagt, dass man Charisma nicht lehren kann, man kann diese nicht greifbare Sache, die einen großartig macht, nicht erlernen. Und Amy hat das, sie wurde damit geboren. Man kann Leuten beibringen, wie man singt, aber so etwas nicht. Wenn Amy singt, dringt sie in deine Seele ein und lässt sie nicht mehr los, bis der Song zu Ende ist und du dich fragst: ‚Was ist gerade mit mir passiert?‘ (…) Als Sängerin weiß ich, wie hart du arbeitest, aber du schaffst es, dass es sich mühelos anfühlt, und dazu muss man natürlich auf sein Handwerk achten, seine Atemtechniken und seine Resonanzbereiche kennen und wissen, wie man sich darin zurechtfindet (…)“, so Hale weiter. „Das erfordert eine Menge Arbeit. Man braucht viel Disziplin und muss seinen Körper kennen und wissen, wann und wo man sich anstrengen oder zurücklehnen muss, um eine Show Abend für Abend durchzustehen.“