Mashup: Slayer vs Wham! mit ‘Careless Whisper In The Abyss’

Nachdem ein Fan aus dem auf einer Insel gelegenen Veranstaltungsort eines Slayer-Konzertes flog, versuchte dieser dorthin zurück zu schwimmen.

Für ein letztes Slayer-Konzert kann man schonmal ins kalte Wasser springen. Das dachte sich ein Fan, der während eines Gigs der Abschiedstour in Toronto aus der Venue flog. Wieso ist nicht bekannt. Wie the PRP berichtet liegt der Veranstaltungsort, in dem Slayer an diesem Abend zusammen mit Anthrax, Lamb Of God, Behemoth und Testament auftraten, liegt auf einer Insel. Der Fan entschied sich nach seinem Rausschmiss dazu, zum Veranstaltungsort zurück zu schwimmen, wie man auch in einem Instagram-Post des Anthrax-Gitarristen Scott Ian sehen kann – leider ohne Erfolg! Nachdem er die Küste erreichte, wurde er von den Behörden festgennommen. https://www.instagram.com/p/BjaSliMHUZV/?taken-by=scottianthrax…