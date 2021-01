Megadeth: Album-Arbeitstitel festgelegt

auch interessant

In einem Gespräch am Wochenende mit Rock ’n‘ Roll Fantasy Camp sprach Megadeth-Frontmann Dave Mustaine über den Nachfolger zum 2016er-Album DYSTOPIA. „Wir haben aktuell einen vorläufigen Albumtitel gefungen, und zwar THE SICK, THE DYING AND THE DEAD. Dieser könnte sich noch ändern, den wir haben noch ein paar andere Ideen. Und üblicherweise ändert sich während der Entstehungsphase der Albumtitel vier- oder fünfmal, bevor ich mich auf einen festlege.“

Im Dezember 2020 berichtete Bassist David Ellefson in Sirius XMs „Trunk Nation With Eddie Trunk“, dass Mustaine nach wie vor an seinen Gesangs- und Gitarrenspuren arbeitet. „Dirk (Verbeuren, Schlagzeug) und ich haben unseren Kram bereits im Mai/Juni fertiggestellt. Danach haben Dave und Kiki (Loureiro, Gitarre) ihre Gitarrenspuren hinzugefügt. Dann kam der Gesang hinzu, und so weiter“, so Ellefson. „Es geht alles seinen Gang.“

Empfehlung der Redaktion Megadeth: Das neue Album wird „wahnsinnig progressiv“ Megadeth haben derzeit jede Menge neues Material im Ärmel. Laut Bassist Ellefson darf man sich auf ein progressives Album freuen. Nach seinem sechsmonatigen Kampf gegen den Krebs hat Mustaine keinerlei Probleme, wie Ellefson bestätigte. „Inzwischen ist alles in Ordnung. Wir waren im Oktober 2019 auf der Megacruise, an der Dave nicht teilnehmen konnte. Seine Behandlungen waren zwar beendet, doch er musste sich noch ausruhen. Bei der Europatournee 2020 mit Five Finger Death Punch und Bad Wolves hingegen hatte er überhaupt keine Probleme mehr. Und bei jedem Konzert ging es ihm besser, klang seine Stimme stärker.“

Stark, stärker, Megadeth

Mustaine hatte sich bereits mehrfach zum neuen Album geäußert. So sprach er davon, dass es „eine der heftigsten Scheiben ist, die wir seit RUST IN PEACE gemacht haben. Ellefson hat während der Aufnahmen seiner Bassparts gesagt: ,Mann, mein Arm bringt mich um. Ich kann das nicht glauben.‘“ Außerdem stehe die neue Platte in einer Reihe mit COUNTDOWN TO EXTINCTION, RUST IN PEACE und eventuell auch PEACE SELLS sowie DYSTOPIA.

DYSTOPIA bei Amazon

Bereits 2019 hatten die frühen Sessions mit Co-Produzent Chris Rakestraw stattgefunden, der bereits bei DYSTOPIA mit Megadeth gearbeitet hatte. DYSTOPIA, dessen Titel-Track bei den 2017er-Grammy Awards als „Best Metal Performance“ ausgezeichnet wurde, war das erste Album mit Gitarrist Loureiro.