Megadeth: Neuigkeiten zu Megacruise und Kegadeth

2019 wird ein geschäftsreiches Jahr für die Band um Bandchef Dave Mustaine: Die "Megacruise" wird durch den Pazifik segeln.

Wie Megadeth aktuell verlauten ließen, wird es im kommenden Jahr eine "Megacruise"-Kreuzfahrt unter dem Motto "Thrashing Through The Pacific 2019" geben. Außer, dass Megadeth sicher selbst Headliner sein werden, sind bisher noch keine weiteren Infos bekannt. Jedoch gibt es die Möglichkeit, einer Mailing List beizutreten, mit welcher dann aus erster Hand alle News in empfangen werden können. Riesiges Megadeth-Festival Bereits im Juni erzählte Dave Mustaine bei "Rock Talk With Mitch Lafon" von weiteren Plänen: "Es wird ein neues, riesiges Festival geben. Das wird ein ziemlich großes Ding und in etwa das Äquivalent zurr Gigantour, die zuletzt 2013 stattfand. Das Ganze…