Dee Snider ist dafür bekannt, klare Kante zu zeigen. Nun hebt der Musiker in einem Interview einmal mehr die Bedeutung freier Meinungsäußerung hervor.

Der ehemalige Twisted Sister-Frontmann Dee Snider ist bekannt dafür, eine klare Meinung zu äußern. Anlässlich der Veröffentlichung seiner Graphic Novel ‘Dee Snider: He's Not Gonna Take It’, die den Tag seiner legendären Anhörung im US-Senat thematisiert, in welcher sich der Musiker für die Redefreiheit stark machte, mahnt er nun erneut, wie bedeutsam es sei, seine Meinung ungehindert äußern zu können – und weist auf eine damit einhergehende Verantwortung hin. Dee Snider zeigt klare Haltung „Ich spreche über die Gesamtsituation von Zensur und freier Meinungsäußerung“, erklärte der Musiker in einem Interview mit dem Podcast ‘Appetite For Distortion’. „Freie Meinungsäußerung ist ein…