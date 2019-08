METAL HAMMER PARADISE 2019: Alle Infos zum Festival

Foto: METAL HAMMER PARADISE. All rights reserved.

Achtung, jetzt kommt’s noch mal richtig dicke: Am Freitag begrüßen wir zusätzlich zum Headliner Steel Panther und deutschen Größen wie Saltatio Mortis oder Destruction die Londoner Heavy-Thrasher Savage Messiah sowie die österreichisch-französischen Symphonic-Metaller Visions Of Atlantis (eine spannende Story zum Album und mehr findet ihr in diesem Heft) und die Thüringer Nachwuchs-Rocker Motorowl.

Ein paar weitere Hochkaräter legen wir am Samstag zusätzlich zum Headliner Powerwolf und Schwergewichten wie Amorphis und J.B.O. nach: Wie von vielen von euch gefordert, heißen wir die Kultschmiede Riot V herzlich auf unserem Festival willkommen. Zudem thrashen uns Bonded (mit zwei ehemaligen Sodom-Mitgliedern) um den Verstand, Paradise-Veteran Erik Cohen stimmt uns auf sein kommendes Album ein, und Burning Witches lassen Old School-Herzen höherschlagen. Als Newcomer begrüßen wir Mister Misery aus Stockholm.

Freitag, 8.11.

Steel Panther

Saltatio Mortis

Destruction

Onkel Tom Angelripper

Primal Fear

Kissin’ Dynamite

Unleashed

Savage Messiah

Visions Of Atlantis

Khemmis

Motorowl

Samstag, 9.11.

Apropos Nachwuchs: Der Bandcontest läuft bereits! Die Bewerbungsfrist für junge Metal-Combos wurde bis zum 14. August verlängert. Wenn ihr also mit den genannten Größen auf dem diesjährigen METAL ­HAMMER PARADISE aufspielen wollt, bewerbt euch unter http://bandcontest.metal-hammer-paradise.de, wo ihr auch alle Infos und Teilnahmebedingungen findet! Falls ihr euch jetzt noch fragt, welches Rahmenprogramm euch neben der bereits angekündigten „Hear ’Em All“-Lesung erwartet, dürfen wir euch noch etwas vertrösten: Neue Infos hierzu geben wir in der nächsten Ausgabe bekannt! Bis dahin frönen wir der Vorfreude, euch alle im November im hohen Norden zu treffen!

Ein limitiertes Kontingent an Kombitickets ohne Übernachtung ist noch verfügbar

Es ist nunmal, wie es ist: Der Ferienpark Weissenhäuser Strand ist längst dicht. Alle Betten belegt, alle Bungalows, Apartments und Hotelzimmer sind weggebucht. Die Anlage ist fest in Metal-Hand! Ihr habt noch kein Ticket, wollt Euch das aber keinesfalls entgehen lassen? Dann kommt hier eure letzte Chance! Aktuell gibt es noch ein streng limitiertes Kontingent an Kombitickets (€ 134,- inkl. Vorverkaufsgebühren) sowie Tagestickets ohne Übernachtung (Freitag: € 69,-, Samstag: € 79,-, jeweils inkl. Vorverkaufsgebühren).

Wenn ihr also METAL HAMMER PARADISE 2019 auf gar keinen Fall versäumen möchtet, solltet ihr mal lieber fix auf www.metalhammer-paradise.de vorbeiklicken oder eines der letzten Tickets hier lösen. Nach wie vor gilt: Wenn ihr uns 2018 schon besucht habt oder wenn ihr METAL HAMMER-Abonnenten seid, bekommt ihr sogar einen Buchungsrabatt!

Für alle, die unbedingt noch vor Ort übernachten wollen und die sich denken: „Die Hoffnung stirbt zuletzt!“, empfehlen wir den Anruf unter 01806 502 501 (0,20 € aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 € / Anruf). Manchmal gibt es kurzfristige Rückläufer!

–> Alle Infos unter www.metal-hammer-paradise.de<–

Weitere Highlights

