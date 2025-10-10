Wer am Wochenende nicht ausgehen und trotzdem Live-Musik genießen will, kann dies sowohl in der Nacht auf Sonntag als auch in der Nacht auf Montag auf dem heimischen Sofa tun. So gibt es Mitschnitte zum einem von AC/DC und zum anderem vom With Full Force aus dem Jahr 2015 zu sehen.

Besondere Aura

Den Anfang machen Angus Young und Co. Und zwar haben die Australier 1996 im Rahmen ihrer „Ballbreaker World Tour“ auch in Madrid aufgespielt — „mit allen Hits, schussbereiten Kanonen, einer Abrissbirne und der riesigen Puppe Rosie“, wie der ausstrahlender Sender 3sat verlauten lässt. Für das Konzert müssten geneigte Couch Potatoes am Sonntag (12. Oktober 2025) um 4.25 Uhr in der Früh an Fernseher einschalten. Alternativ können sich Interessenten den Konzertfilm auch in der 3sat-Mediathek zu Gemüte führen.

Weiter informiert 3sat: „Regisseur David Mallet dreht auf 16-mm-Film, um das Konzertereignis mit der besonderen Aura zu veredeln: satte Farben, weiches Licht. Unzufrieden mit der ersten Schnittfassung des Konzerts, nimmt sich Mallet Zeit für einen Director’s Cut.“ Das Gastspiel ging auf dem Plaza de Toros de Las Ventas in der spanischen Hauptstadt über die Bühne.

AC/DC — Setlist Madrid 1996:

Back In Black Shot Down In Flames Thunderstruck Hells Bells Dog Eat Dog The Jack Ballbreaker Rock And Roll Ain’t Noise Pollution Dirty Deeds Done Dirt Cheap You Shook Me All Night Long Whole Lotta Rosie T.N.T. Let There Be Rock Highway To Hell For Those About To Rock (We Salute You) Mit voller Kraft