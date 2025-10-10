Toggle menu

Metal im TV: AC/DC und With Full Force 2015 am Wochenende

Brian Johnson (l.) und Angus Young mit AC/DC 1996 in der Londoner Wembley Arena
Brian Johnson (l.) und Angus Young mit AC/DC 1996 in der Londoner Wembley Arena
Foto: Getty Images, Brian Rasic. All rights reserved.
von
Am Wochenende versüßen Metallern und Rockern AC/DC sowie das With Full Force 2015 die heimischen Fernsehnächte.
Wer am Wochenende nicht ausgehen und trotzdem Live-Musik genießen will, kann dies sowohl in der Nacht auf Sonntag als auch in der Nacht auf Montag auf dem heimischen Sofa tun. So gibt es Mitschnitte zum einem von AC/DC und zum anderem vom With Full Force aus dem Jahr 2015 zu sehen.

Besondere Aura

Den Anfang machen Angus Young und Co. Und zwar haben die Australier 1996 im Rahmen ihrer „Ballbreaker World Tour“ auch in Madrid aufgespielt — „mit allen Hits, schussbereiten Kanonen, einer Abrissbirne und der riesigen Puppe Rosie“, wie der ausstrahlender Sender 3sat verlauten lässt. Für das Konzert müssten geneigte Couch Potatoes am Sonntag (12. Oktober 2025) um 4.25 Uhr in der Früh an Fernseher einschalten. Alternativ können sich Interessenten den Konzertfilm auch in der 3sat-Mediathek zu Gemüte führen.

Weiter informiert 3sat: „Regisseur David Mallet dreht auf 16-mm-Film, um das Konzertereignis mit der besonderen Aura zu veredeln: satte Farben, weiches Licht. Unzufrieden mit der ersten Schnittfassung des Konzerts, nimmt sich Mallet Zeit für einen Director’s Cut.“ Das Gastspiel ging auf dem Plaza de Toros de Las Ventas in der spanischen Hauptstadt über die Bühne.

AC/DC — Setlist Madrid 1996:

  1. Back In Black
  2. Shot Down In Flames
  3. Thunderstruck
  4. Hells Bells
  5. Dog Eat Dog
  6. The Jack
  7. Ballbreaker
  8. Rock And Roll Ain’t Noise Pollution
  9. Dirty Deeds Done Dirt Cheap
  10. You Shook Me All Night Long
  11. Whole Lotta Rosie
  12. T.N.T.
  13. Let There Be Rock
  14. Highway To Hell
  15. For Those About To Rock (We Salute You)

Mit voller Kraft

Darüber hinaus hat der WDR eine Aufzeichnung aus dem Jahr 2015 im Programm. Damals hieß das Full Rewind Summer Open Air (welches zwischenzeitlich lange Jahre unter Full Force firmierte) noch With Full Force und fand auf dem Segelflugplatz Roitzschjora nördlich von Leipzig statt. Vom 3. bis 5. Juli 2015 gaben sich dabei unter anderem Carcass, Parkway Drive, Die Kassierer, 1914, Kreator, Heaven Shall Burn, Arch Enemy, In Flames und Suicide Silence die Live-Ehre.
„Zu jener Zeit hatte sich das Festival bereits als feste Größe im metallischen Festivalzirkus etabliert“, weiß der WDR weiter zu berichten. „Rund 2.500 Besucher kamen zur ersten Ausgabe des Open Airs, das im Jahr 1994 noch im Stadtpark von Werdau stattfand. Ab 2011 reisten jährlich bis zu 30.000 Fans an, wenn sich internationale Szenegrößen auf der Open-Air-Hauptbühne und der Zeltbühne das Mikro in die Hand drückten.“ Hierfür sollte die Mattscheibe am Montag (13. Oktober 2025) früh um 2.45 Uhr flimmern.


