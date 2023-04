Metallica: 72 SEASONS sollte ursprünglich anders heißen

auch interessant

In einem Interview mit dem Fanclub-Magazin So What! sprach Metallica-Frontmann James Hetfield über den Titel des kommenden Albums 72 SEASONS. Wie der Sänger verriet, wollte dieser die Platte zunächst LUX ÆTERNA nennen.

Metallica: Darum 72 SEASONS

Empfehlung der Redaktion Vorab gehört Hörprobe: So klingt 72 SEASONS von Metallica METAL HAMMER durfte das neue Metallica-Album 72 SEASONS bereits vorab hören. Welche Ersteindrücke unsere vierköpfige Abordnung davontrug, lest ihr hier. Auf die Frage, ob sich 72 SEASONS lediglich auf die ersten eigenen 18 Lebensjahre beziehe oder sich die in dieser Zeit gesammelten Erfahrungen möglicherweise auch in der Erziehung der eigenen Kinder niederschlagen würden, antwortete James: „72 SEASONS als Konzept speist sich aus etwas anderem […] – es waren die ,72 Jahreszeiten der Trauer‘, und ich habe den Teil ,Trauer‘ weggelassen, weil die ersten 18 Jahre des Lebens nicht nur Leid sind“, so der Metallica-Frontmann. „Wir neigen dazu, uns in unserem Erwachsenenleben nur auf bestimmte Dinge zu konzentrieren, wie ,Ich muss all den Scheiß geradebiegen, der schiefgelaufen ist, als ich ein Kind war‘. Es gab auch großartige Sachen in den ersten 72 Jahreszeiten. Jeder hat seine Version davon, was die ersten 72 Jahreszeiten ausgemacht hat und was sie jetzt bedeuten.

Kinder zu haben, hilft einem definitiv dabei, seine Kindheit und das, was seine Eltern durchgemacht haben, zu verstehen. […] Ich als Elternteil sage: ,Kommt schon, Leute, gebt mir eine Pause. Ich bin nur ein Mensch.‘ Aber als Kind schaut man zu seinen Eltern als Götter auf. Sie können nichts falsch machen, und was sie sagen, ist das, was sein soll. Wenn man älter wird, sagt man: ,Es tut mir leid. Ich habe euch auf ein Podest gestellt, euch zu Göttern gemacht und euch dies und das angelastet oder es mir anders gewünscht, aber ihr wart auch nur Menschen.‘

Empfehlung der Redaktion Metallica: Die Band denkt noch nicht ans Aufhören Heavy Metal, Thrash Metal Lars Ulrich ist überzeugt: Sofern der Rest von Metallica und er weiterhin gesund bleiben, steht der Band eine zehn weitere Jahre währende Karriere bevor. Als Elternteil möchte ich es wirklich ein bisschen besser machen als meine Eltern. Das ist, was ich von mir selbst verlange. Es gibt ein Erbe dessen, was sie mir mitgegeben haben … Es gibt einige Dinge, an denen ich arbeiten muss, andere, die ich komplett vergessen muss, und einige, die ich erst für mich entdecken muss. Jeder hatte eine Kindheit. […] Ob sie gut oder schlecht ist, können wir später im Leben entscheiden. Man kann seine Kindheit nicht ändern, aber kann seine Vorstellung davon ändern und was sie jetzt für einen selbst bedeutet.“

72 SEASONS auf Amazon.de bestellen!

Und weil die ersten 18 Lebensjahre nicht nur Leid mitbringen, waren James’ ursprüngliche Pläne für den Titeln des elften Albums von Metallica andere, um diesen Ausdruck zu untermauern. „Meine Vision war, dass dieses Album LUX ÆTERNA heißen soll, weil das für mich alle Songs zusammenfasst. So etwas wie ein ewiges Licht war schon immer in uns drin, das kommt vielleicht gerade jetzt heraus. Und ich wurde überstimmt. Das ist großartig. 72 SEASONS ist griffiger. Du musst herausfinden, was dieser Titel tatsächlich bedeutet. Du musst darin graben und dich auf die Suche begeben.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.