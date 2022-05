James Hetfield von Metallica hat bekanntlich just seinen zweiten Alkoholentzug hinter sich beziehungsweise geht derzeit vermutlich noch zu den Treffen der Anonymen Alkoholiker. Insofern verwundert es nicht, dass der Gitarrist auch anderen Musikern, die zu gern zur Flasche greifen, seine Hilfe anbietet. So geschehen bei The Darkness-Sänger und -Gitarrist Justin Hawkins, wie dieser in seinem Video-Podcast „Justin Hawkins Rides Agains“ (siehe unten) verriet.

Warmherziges Angebot

„Ich war tatsächlich mal ein wenig mit Metallica auf Tour“, erinnert sich Justin Hawkins. „Wir haben mit ihnen in Irland gespielt, wir haben mit ihnen in Australien gespielt. Und James Hetfield konnte bei mir ausmachen, dass ich wohl ein wenig mit bestimmten Verhaltensweisen zu kämpfen habe.“ Hierzu deutete Hawkins mit einer Handbewegung an, dass es ums Trinken geht. „Er war wirklich freundlich, nahm mich auf die Seite und gab mir seine Handynummer. Dazu meinte er: ‚Wenn du jemals jemanden zum Reden brauchst…‘ So war er wirklich eine Hilfe. Er ist eine ausgezeichnete Person.“

Dagegen habe das Pendel bei Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich, was Alkohol und Partys angeht, eher in die andere Richtung ausgeschlagen als bei James Hetfield, berichtet der The Darkness-Musiker. „Lars Ulrich war ebenfalls eine ausgezeichnete Person, aber auf eine andere Art und Weise. Er war jemand, der mich ermutigt hat zu feiern. Und er hat mit mir gefeiert. Wir hatten also alle miteinander glückliche Tage.“ So muss das doch sein: Jede Gruppe braucht sowohl Leute, die gern ausgelassen sind, als auch Leute, die darauf achten, dass man nicht zu sehr über die Stränge schlägt. Dadurch bleibt alles im Gleichgewicht.

