Metallica: James Hetfield gibt sein Spielfilmdebüt

Im Januar 2018 begannen die Dreharbeiten für einen neuen Film über den Serienkiller Ted Bundy. Bisher gab es schon fünf Verfilmungen und drei Dokumentationen über den Mann, der in den 1970er Jahren mindestens 30 Frauen und Mädchen getötet hat.

James Hetfield übernimmt die Rolle von Officer Bob Hayward, einem erfahrenen Cop, der Ted Bundy zum ersten Mal verhaftete. Bundy war mit seinem VW Käfer zu schnell gefahren, weswegen er von Hayward angehalten wurde.

In Bundys Wagen fanden die Polizisten diverse verdächtige Gegenstände wie eine Brechstange, einen Eispickel, Handschellen und eine Strumpfmaske, woraufhin ein Haftbefehl beantragt und Bundy am 21. August 1975 wegen des Besitzes von Einbruchswerkzeug festgenommen wurde.

Himbeeren-Regisseur

Hetfield hat sich in diversen Filmen oder TV-Produktionen schon mehrfach selbst gespielt, doch dies wird seine erste schauspielerische Darstellung eines anderen Charakters.

Regie führt Joe Berlinger, der im Dokumentarfilmbereich einen großen Namen besitzt und dessen einziger Spielfilm bislang der Goldene Himbeere-Flop 'Blair With 2' von 2000 ist.

Berlinger ist auch Regisseur der Metallica-Doku ‘Some Kind Of Monster’ (2004) sowie dem Doku-Dreiteiler ‘Paradise Lost’, für welchen Songs von Metallica im Soundtrack verwendet wurden.

Hetfields strahlendes Charisma

„Ich habe Hunderte von Stunden mit James und den andere Jungs von Metallica verbracht“, so Berlinger. „Dabei waren Hetfields Charisma und seine beeindruckende Ausstrahlung unübersehbar.

Für mich war absolut klar, dass er diese Eigenschaften und seine Anziehungskraft in eine dramatische Filmrolle übertragen könne. Und als er mir zusagte, hat mich das umgehauen!“

Das Thriller-Drama heißt 'Extremely Wicked, Shockingly Evil And Vile' und wird aus der Sicht von Bundys Langzeitfreundin Elizabeth Kloepfer erzählt, welche die Anschuldigungen gegen ihren Lebensgefährten über viele Jahre nicht wahrhaben wollte, bis sie ihn dann schlussendlich der Polizei auslieferte.

Kinostart 2019?

Die Hauptrolle spielt dabei Schönling Zac Efron (‘High School Musical’) – ob dieser sich in der Darstellung des Ted Bundy bewähren kann, bleibt abzuwarten. Als Richter Edward Cowart, der den Vorsitz bei Bundys Verhandlung hatte und das Todesurteil sprach, ist der großartige John Malkovich mit von der Partie.

Das Drehbuch stammt von Michael Werwie und stand auf der Schwarzen Liste der besten, noch unverfilmten Drehbücher. Der Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest.