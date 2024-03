Mille und Michael Kiske mit Alligatoah bei Late Night Berlin

Foto: Janis Wetzel. All rights reserved.

Der mit seinem kommenden Album OFF in metallischere Gefilde emigrierte Rapper Alligatoah trat gestern in Klaas Heufer-Umlaufs Talkshow ‘Late Night Berlin’ auf. Den meisten Metal-Fans dürfte das vermutlich relativ egal sein. Allerdings hat der niedersächsische Musiker einige hochkarätige Gastmusiker mit dabei.

Kiske an der Klampfe

Empfehlung der Redaktion Alligatoah: Der Rapper veröffentlicht Metal-Album Hip-Hop, Metal Es schien eigentlich sein Karriereende zu werden, doch nun meldet sich der Rapper Alligatoah zurück - und plant, ein Metal-Album zu veröffentlichen. Während Alligatoah am Ende der Show seinen Song ‘Ich Ich Ich’ präsentiert, stehen nämlich keine Geringeren als Kreator-Frontmann Mille, Hämatom-Schlagzeuger Süd, der Bassist von The Hirsch Effekt, Ilja John Lappin und Helloween-Goldkehlchen Michael Kiske mit ihm auf der Bühne. Eine interessante Mischung deutscher Metal-All-Stars, also.

Und als ob so eine wild durchmischte musikalische Bande ohnehin nicht schon überraschend genug wäre, ist die größte Überraschung, dass Michael Kiske nicht wie gewohnt hinter dem Mikrofon steht, sondern die Saiten einer Gitarre zupft. Der Rest der Band übt allerdings die gewohnten Professionen aus. Wer diese bunte Band mit eigenen Augen sehen möchte, kann das kostenlos auf der Webseite der ProSieben-Sendung.

Star-Aufgebot bei Alligatoah-Album

Dass Mille bei dem Auftritt am Start ist, verwundert eigentlich kaum. Immerhin hat der Thrasher den Song mit Alligatoah bereits im Studio für die Platte eingespielt. Allerdings wie bei dem Fernsehauftritt bloß an der Gitarre – wer sich auf fiese Growls gefreut hat, wird enttäuscht. Ebenfalls mit von der Partie waren Fred Durst von Limp Bizkit und Guano Apes, die allesamt als Gäste auf OFF zu hören sind.

—

