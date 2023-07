Neue Musik von Guns N‘ Roses wird bald veröffentlicht

auch interessant

Guns N‘ Roses haben bereits jede Menge neue Songs

Mayhue sprach über die Zukunftspläne der von Axl Rose gefronteten Band in einem Gespräch mit den Medien vor dem Guns N‘ Roses-Konzert am 13. Juli in Paris. Er erwähnte, dass Guns N‘ Roses Mitte Oktober den nordamerikanischen Teil ihrer Tournee beenden werden, und fügte hinzu:

„Ich weiß, dass die Band an neuer Musik arbeiten wird. Sie haben bereits eine Menge Songs aufgenommen. Es wird also bald neue Guns N‚ Roses-Musik geben. Tatsächlich versuchen sie gerade, in den nächsten Tagen eine Single herauszubringen, also könnte man schon sehr bald etwas hören.“

Der Produktionsmanager äußerste sich ebenfalls über den Sound des neuen Materials, welches eher an die frühen Jahre der Band herankommen soll: „Es klingt großartig. Es erinnert stark an APPETITE FOR DESTRUCTION. Als die Band damals ihr erstes Album aufnahm, hat sie glaube ich 29 Songs aufgenommen. Es gibt also eine Menge andere Musik, die es nicht auf das erste Album geschafft hat. Ich glaube, auf dem ersten Album sind nur 11 Songs.“

Im letzten Monat veröffentlichte das Urban Sound Studios in Oslo ein Foto von Axl Rose und Slash, offensichtlich am Tag nach dem Auftritt der Band beim Tons Of Rock-Festival in der norwegischen Hauptstadt.

Das Bild der beiden Rock-Stars wurde mit dem folgenden Text veröffentlicht: „Wir hatten heute die Gelegenheit, mit diesen beiden Rock-Legenden im Studio abzuhängen. Wirklich coole Typen! Die Band wollte ein schönes Studio mit verschiedenen Lautsprechern und Kopfhörern, um sich neue Abmischungen anzuhören, bevor sie nach Glastonbury fahren. Es klingt großartig!“

Mehr Zeit nach der Tour

Und auch Slash selbst redete schon eifrig von neuer Musik. Während eines Interviews bei Eddie Trunks Radio-Show wurde er selbstverständlich danach gefragt, wie es denn mit ebensolcher aussehe. Empfehlung der Redaktion Slash: Guns N’ Roses wären heutzutage gecancelt worden Sleaze Rocke Guns N’ Roses hätten in der heutigen Zeit, in der sich Nachrichten blitzschnell übers Internet verbreiten, nicht lange überlebt, findet Slash. Darauf antwortete der 57-jährige Musiker: „Ich möchte irgendwann ein ganz neues Album aufnehmen, wahrscheinlich früher als später. Aber abgesehen davon haben wir noch Sachen, die veröffentlicht werden müssen. Das wird in den nächsten Monaten Stück für Stück herauskommen. Das ist im Grunde genommen der Plan. Wir haben noch eine Tour im nächsten Sommer vor uns. Und danach haben wir die Freiheit, uns auf ein neues Album zu konzentrieren.“

Man darf sich also auf jeden Fall auf neue Musik der Hard Rock-Giganten freuen – die Frage ist nur, wann man sie zur Ohren bekommt.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.