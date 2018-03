Ozzy Osbourne über Zakk Wylde: „Noch so ein Randy Rhoads-Klon.“

Nachdem mit Ozzy Osbourne und Zakk Wylde wieder zusammen ist, was zusammen gehört, wurden Ozzy und Zakk nach ihrem ersten Aufeinandertreffen befragt und wie Ozzy Zakk damals ausgewählt habe.

Weiterlesen Zakk Wylde zurück bei Ozzy Osbourne – so reagiert Gus G Gus G äußert sich hoch erfreut darüber, dass Zakk Wylde erneut an Ozzys Seite spielen wird. 1987 kam Zakk Wylde als Nachfolger von Jake E. Lee in Ozzys Band und blieb bis 1992. In den Folgejahren war er loses Band-Mitglied – bis zu seiner festen Rückkehr 2017.

Wylde war von 1987-1995, 1998, von 2001-2004 und von 2006 bis 2009 an Ozzys Seite. Er spielte auf den Alben NO REST FOR THE WICKED, NO MORE TEARS. OZZMOSIS, DOWN TO EARTH, UNDER COVER und BLACK RAIN die Gitarre ein, zudem ist er auf drei Ozzy-Live-Alben zu hören.

Weiterlesen Opa Ozzy freut sich über achtes Osbourne-Enkelkind Der Osbourne-Clan wächst und wächst, und das weibliche Geschlecht nimmt überhand: Jacks Frau Lisa gebar ihr drittes Mädchen. Als Jake E. Lee 1987 ging, musste Sharon Osbourne ihren Ozzy geradezu dazu zwingen, sich endlich ein paar Demotapes anzuhören: „Ihr glaubt gar nicht, wie viele Bewerbungen und Tapes mir vorlagen!“

„Sharon drängelte unaufhörlich, wann ich endlich anfangen würde, mir welche davon anzuhören, denn ich hatte nicht wirklich Lust darauf, meinte nur zu ihr, sie soll mich in Ruhe lassen.

Die Hand in der Tasche

Eines Morgens war ich tatsächlich in der passenden Laune, steckte meine Hand in die Tasche mit all den Tapes und zog eines heraus – es war direkt das von Zakk.“

Weiterlesen Ozzy Osbourne und Zakk Wylde helfen bestohlenem Pizzaboten Einem Kanadier wurde sein Auto mitsamt CD-Sammlung gestohlen, während er eine Pizza zulieferte. Ozzy und Zakk beschlossen kurzerhand, ihm CDs und Merch zu schicken. „Es war ein gutes Tape“ , so Wylde. „Ich hatte das ‚Mr. Crowley‘-Solo und den Song ‚Crazy Train‘ aufgenommen. Zudem enthielt das Tape jede Menge Improvisationen und Jams.“

„Doch dann schaute ich auf das beiliegende Foto“, berichtet Ozzy weiter, „und ich dachte: Oh… noch so ein Randy Rhoads-Klon.“ Dass sich Ozzy natürlich nur rein optisch gründlich täuschte, zeigt die aktuell erneute Zusammenarbeit mit Wylde.

Ozzy-Soloalbum auf Eis

Die Pläne für ein weiteres Ozzy-Soloalbum zusammen mit Zakk Wylde scheinen allerdings momentan auf Eis zu liegen – dank der Abschiedswelttournee. Ozzy möchte es zwar realisieren, aber:

„Ich habe momentan so wenig Zeit. Das Album muss im Grunde nur noch ausgearbeitet werden. Doch Aufnahmen während einer laufenden Tour sind keine gute Idee, an den freien Tagen muss ich meine Stimme schonen.“

Die Ozzy-Farewell-Tour dauert noch bis 2020 an, wir müssen also wohl noch sehr lange auf diese Scheibe warten. Bis dahin kann man sich ja zum Beispiel den wöchentlichen „The Osbournes“-Familien-Podcast antun.